【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片　炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛

▲ 炎亞綸捲入Me Too風波。

男子組合飛輪海成員炎亞綸捲入Me Too風波！昨日（6月20日）台灣網紅耀樂於社交平台爆料，指控當年跟炎亞綸交往時被偷拍性愛影片，其後於網上流出，耀樂更親揭跟炎亞綸過去的一段情！

對於今次桃色事件，炎亞綸不但未有迥避，更為此事發聲明道歉，跟大眾坦承一切。

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聲稱被炎亞綸奪了「第一次」

昨日，耀樂於IG發千字文，開首他寫道：「這麼多年來的痛苦⋯我打算在今天一次講完」，當年未成年只得16歲的他跟炎亞綸透過網上聊天認識，其後炎邀請他到其家看Netflix，兩人之後開始交往。

耀樂寫道：「當時的我剛滿16歲，隻身來台北讀書的我，覺得你當時就是我心中的白馬王子，你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像，也是我的另一半，絕對不會傷害我⋯⋯」

他大爆交往時炎亞綸偷拍性愛影片：「事實證明當時的我錯了，我的第一次給了你，在16歲的時候，期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影，這是我當時唯一的底線，我很嚴肅的跟你拒絕，你也跟我打勾勾答應了。」

及至2018年中秋那日，影片於網上流傳，耀樂承受打撃：「我待在家好久都不敢出門，也被迫從學校休學，不僅所有工作一瞬間停止⋯⋯⋯我的人生好像也毀滅了」，他大爆炎亞綸以錢打發他，令他感到無奈。

文中耀樂指控對方在交往時劈腿，又要求耀樂不要爆料，否則「找黑道解決他」，耀樂表示均有「對話紀錄跟證據」。

▲ 台灣網紅耀樂於社交平台爆料。（取自instagram）

炎亞綸認係戀愛腦

被前男友指控的炎亞綸在社交平台以長文道歉，帖文開首，他表示感謝耀樂願意說出來，讓他有機會面對心裡一直很害怕的「不定時炸彈」。炎亞綸說：「在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法。因為我是戀愛腦，一旦進入一段感情就會失去自己」。

他稱當年跟耀樂交往，是相當珍惜的一段感情。「在台北唸書不容易，所以當時幫他找了房子，並支付房租，這就是我會做的。也因為時常需要出國工作，聚少離多，我也會支付機票讓他來找我，一切都是情侶間應該有的樣子」。

炎亞綸續說2018年某周刊爆出事件，當時有不少私密影片在網路上流傳，炎亞綸稱並非他主動外流，當時他進行調查，最大可能性是他去維修手機的時候被外流，為此，他請律師協助下架影片。

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炎亞綸痛苦表示：「這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。」

▲ 2018年，流出炎亞綸跟一眾前度男友的親嘴照。（網上圖片）

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另外炎亞綸更公開說對不起：「我曾經是個很糟糕的人，所以我花了許多時間，不斷的尋求幫助，參與各種諮商與課程」

最後炎亞綸向耀樂道歉：「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」

在炎亞綸發出聲明之後，耀樂突然深夜發出採訪通知，宣布今（6月21）日召開記者會交代事件。

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