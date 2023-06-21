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【天才兒童】4個月大說話1歲識拼讀　英2歲語言神童睇片自學中文

尖子教室 10:51 2023/06/21

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

英國2歲語言神童早於4個月大說話，1歲識拼讀，現自學中文。

神童都有過人的天賦，英國就有一名年僅2歲的語言神童。這名男童早於4個月大說話，1歲已懂得拼讀完整句子，現在正自學中文。他自小熱愛閱讀，書不離手，媽媽估計兒子的閱讀水平相當於6歲的孩子。

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【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

據英國《太陽報》報道，來自英國埃塞克斯郡（Essex）的2歲男童Bear King，最近因他的聰明伶俐已受到矚目。Bear與父母及3歲哥哥同住，24歲全職媽媽Ronnie Havis指出，兒子在4個月大時就開始說話，並可以獨自坐著，令她驚訝不已。

Bear在1歲時已能唸英文字母表，幾個月後就能閱讀完整的句子。Ronnie估計現時2歲半的Bear閱讀水平相當於6歲的孩子，他現在正透過YouTube影片來學習普通話，以擴大他的中文詞彙量。

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2歲仔糾正媽媽發音

她認為兒子的語言能力驚人，Bear一直熱愛學習，對動物和自然都很著迷，現在開始用中文來命名它們。他喜歡閱讀的程度是，連睡覺也要抱著一包學習卡。媽媽不敢想像當Bear上學時，他的學習速度會是怎麼樣，作為父母的他們要栽培他又需考慮甚麼。

Ronnie提及Bear能做算術和看午餐菜單，讓托兒所的職員大吃一驚。她得知兒子的語言天分，從小就鼓勵他多嘗試，也在他的房間擺滿教材和益智的玩具，以滿足他的求知慾。Bear有時甚至會糾正媽媽的發音，迫得Ronnie要自學拼讀法。

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責任編輯︰王明芳

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