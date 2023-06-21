【職場媽寶】30歲港男介紹媽媽入公司　跟入房旁聽兒子被「照肺」老闆嬲爆

▲ 30歲港男帶埋媽媽返工，被老闆照肺時，媽媽竟入房旁聽。

父母陪見工已為人詬病，沒想到竟有人帶阿媽一起返工。有網民在社交平台投稿指，有30多歲男同事介紹自己媽媽入公司，當男同事被老闆捉入房斥責，他的媽媽竟厚顏地跟入去聽，令網民不禁大嘆「終於見識到咩叫真正嘅帶埋阿媽返工」。

有網民在facebook專頁「奴工處」投稿，有名30多歲男同事介紹了媽媽入公司工作，有一日，男同事做錯事被老闆捉入房，同事的媽媽得悉後，竟跟兒子一起入房旁聽老闆「照肺」。

老闆嬲爆質問她用甚麼身份入房，那名媽媽竟理直氣壯地表示，「用阿媽嘅身份」，最後兩母子一起得罪了老闆。

做咗咁耐社畜，終於見識到咩叫真正嘅帶埋阿媽返工。

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帖文引來不少迴響，有網民表示，雖未見過帶媽媽上班，但帶全家人上來見工就見過，而且求職者父母完全不理會前台職員勸喻，像老闆巡視業務般直接入辦公室，行完一圈才滿意地坐回門口等待，「個仔in咗五分鐘即刻叫佢返屋企等消息」。

有人亦表示，最癲見過有人用紅色背心膠袋裝CV見工，「見工要點著用咩野，代表住你個common sense level去到邊。我自己平時出街買野都會拎背心膠袋裝嘢，但唔會返工見工時用囉」。

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責任編輯︰王明芳