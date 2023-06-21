  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 12:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場媽寶】30歲港男介紹媽媽入公司　跟入房旁聽兒子被「照肺」老闆嬲爆

親子 10:36 2023/06/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

30歲港男帶埋媽媽返工，被老闆照肺時，媽媽竟入房旁聽。

父母陪見工已為人詬病，沒想到竟有人帶阿媽一起返工。有網民在社交平台投稿指，有30多歲男同事介紹自己媽媽入公司，當男同事被老闆捉入房斥責，他的媽媽竟厚顏地跟入去聽，令網民不禁大嘆「終於見識到咩叫真正嘅帶埋阿媽返工」。

有網民在facebook專頁「奴工處」投稿，有名30多歲男同事介紹了媽媽入公司工作，有一日，男同事做錯事被老闆捉入房，同事的媽媽得悉後，竟跟兒子一起入房旁聽老闆「照肺」。

老闆嬲爆質問她用甚麼身份入房，那名媽媽竟理直氣壯地表示，「用阿媽嘅身份」，最後兩母子一起得罪了老闆。

做咗咁耐社畜，終於見識到咩叫真正嘅帶埋阿媽返工。

最新影片：

童學園
【童學園】招募韓團小小舞蹈練習生　細路學做偶像拍MV展現自信

帖文引來不少迴響，有網民表示，雖未見過帶媽媽上班，但帶全家人上來見工就見過，而且求職者父母完全不理會前台職員勸喻，像老闆巡視業務般直接入辦公室，行完一圈才滿意地坐回門口等待，「個仔in咗五分鐘即刻叫佢返屋企等消息」。

有人亦表示，最癲見過有人用紅色背心膠袋裝CV見工，「見工要點著用咩野，代表住你個common sense level去到邊。我自己平時出街買野都會拎背心膠袋裝嘢，但唔會返工見工時用囉」。

更多網民留言：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【網絡熱話】富爸爸睇唔起的士行業車廂教仔勿做低下層　的哥一句話輕鬆KO
12:16 2023/06/20
【網絡熱話】富爸爸睇唔起的士行業車廂教仔勿做低下層　的哥一句話輕鬆KO
【童年創傷】自幼遭父家暴母再婚移民　港女小四起被遺棄獨居克服抑鬱大學畢業
16:32 2023/06/19
【童年創傷】自幼遭父家暴母再婚移民　港女小四起被遺棄獨居克服抑鬱大學畢業
【住家男人】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡
10:00 2023/06/17
【住家男人】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

你可能感興趣

【網絡熱話】富爸爸睇唔起的士行業車廂教仔勿做低下層　的哥一句話輕鬆KO
12:16 2023/06/20
【網絡熱話】富爸爸睇唔起的士行業車廂教仔勿做低下層　的哥一句話輕鬆KO
【童年創傷】自幼遭父家暴母再婚移民　港女小四起被遺棄獨居克服抑鬱大學畢業
16:32 2023/06/19
【童年創傷】自幼遭父家暴母再婚移民　港女小四起被遺棄獨居克服抑鬱大學畢業
【住家男人】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡
10:00 2023/06/17
【住家男人】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡
家庭關係 家庭教育 職場文化 網絡熱話

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌