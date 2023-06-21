【香港小姐】2003年港姐慶祝20周年聚會　曹敏莉楊洛婷戚黛黛凍齡省鏡情不變

▲ 20年友誼好難得。

香港小姐年年都有，但每屆港姐友情能維繫至今，絕不容易！

日前曹敏莉在社交網甫出與一班2003年港姐的飯敍，慶祝參選20周年，當中更有不少久未現身幕前的佳麗。

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2003年港姐聚會

相中可見，8個佳麗在「2003」的氣球前大合照，除了曹敏莉、楊洛婷、戚黛黛外，同行還有陳榕梅、鄧沅叞（前名鄧源慧）、林詩慧、郭穎思、詹德貞等久未在幕前公開露面的港姐，個個依然fit爆省鏡，不過就未見李施嬅及吳幸美。

見她們舉杯暢飲又大歎美食，必定過了一個難忘的晚上。

▲ 好難得一齊聚會，個個依然咁靚。

冠亞季軍為20年友情紀念

至於曹敏莉、楊洛婷、戚黛黛向來老友鬼鬼，三人亦拍了不少美照，而這些照片更由楊洛婷的老公Tim親自操刀，為20年的友情留下美好的回憶。

楊洛婷接受傳媒訪問表示老公Tim特別為她與曹敏莉、戚黛黛三個冠亞季軍特別影了一輯美照，更指時間過得很快，轉眼20年過去。

她續指請了攝影師幫眾人拍照，挑選了一間佈置很美的餐廳，大家襯了黑色衫，加上原來她們上次見面已經是15周年，故今次能夠聚首一堂，她們感到很高興，回憶湧現。

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選港姐改變一生

而楊洛婷亦在社交網以英文留言意指：「沒有想過參選港姐改變了我一生，我很幸運能夠認識一班佳麗更變成猶如我家人一樣，而且，我在這裏找到我一生的伴侶。」



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