【#ME TOO】「黑澀會美眉」收變態狂粉下體照　小薰自揭遭性騷擾逾半年：受夠了

▲ 「黑澀會美眉」小薰自揭遭性騷擾逾半年。

台灣演藝圈近日掀起「#METOO」風波，眼見不少女生勇敢站出來說出非禮、性侵的遭遇，昨日（6月20日）再有女藝人自揭被性騷擾！小薰忍不住發文：「受夠這些人了！」

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情慾訊息曝光

「黑澀會美眉」出身的34歲女星小薰（黃瀞怡），昨日在社交平台上載對話截圖。對方內容提到「爆出來X會懷孕啊」、「把X頭XX口對在XX上面會高潮嗎？」、「可以在飯店裡面XXXXXXX後入嗎？」、「腋下黑毛好騷」等字眼，十分露骨。

▲ （IG圖片）

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狂粉自拍下體

小薰表示以上訊息全都是Facebook的私訊對話，不過受害最深的其實是她的經理人：「第一時間看到的是經理人，她真的辛苦了。」

她並非第一次收到性騷擾訊息，之前更有狂粉自拍下體照傳給她：「上次還有露下體的，到底是多變態這些人！」對照截圖上顯示的日期，小薰遭受性騷擾至少已超過半年之時。

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對於性騷擾的行為，小薰經理人回應台灣媒體指，狂粉以為看到這些訊息的是小薰。

但其實看到訊息的是她，並無奈表示：「對這種行為，公司不排除提出申訴及相關訴訟。」

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