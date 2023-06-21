【炎亞綸事件】網紅發長文控訴炎亞綸　耀樂：你在性愛時拍攝錄影

網紅「耀樂」曾是抖音紅人，16、17歲就以「冥樣」這個名字走紅，他在6月20日於個人社交平台發長文爆料，在16歲時被炎亞綸「執意進入」，更用手機偷拍二人交歡過程，最後影片流出令他不但休學3年，更一直活在陰影之下。

事件爆出後即引來娛圈震撼，在網上引熱話。另外，耀樂表示將在今日（6月21日）中午在台灣開記者會。

耀樂控訴長文內容如下：

這麼多年來的痛苦⋯我打算在今天一次講完

還記得那時候是因為

你用小帳去跟周湯豪在新聞區底下吵架

無意間被曝光真實身份

我秉持對你、對藝人的好奇心，送出了好友邀請

結果沒想到你通過了

開始你跟我聊天，邀我去你家看Netflix

我心想，這是在做夢嗎⋯

一個紅遍兩岸的偶像，我小時候很喜歡的明星

竟然開始跟我聊天而且想要進一步發展⋯

當時的我剛滿16歲，隻身來台北讀書的我

覺得你當時就是我心中的白馬王子

你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像

也是我的另一半

絕對不會傷害我⋯⋯

事實證明當時的我錯了

我的第一次給了你，在16歲的時候

期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影

這是我當時唯一的底線

我很嚴肅的跟你拒絕

你也跟我打勾勾答應了

你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入

當時的我卻以為這就是情侶交往的必經之路

你只是在教導我⋯

最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影，以致後面發生毀滅我人生的外流事件⋯

交往過程

我還曾經在半夜接到你同時交往其他的對象打電話給我

質問我跟你的關係，以及正名他才是你男友

我根本不知道他怎麼拿到我電話號碼的

也不知道我該怎麼處理

當時的我太愛你了，愛上一個看似完美的你

你當時跟我說那是神經病，要我不要理他

我傻傻的還是相信了⋯

但接踵而來的是一堆這樣的事情在短短半年內持續發生

我跟你也在那時候分手了⋯⋯

過了好一陣子

2018年的中秋節前夕，我永遠記得我人在北京工作時

收到一條條的私訊

我跟你的性愛影片被傳播出去了

當下我很生氣、很憤怒、很無助•••

你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的

還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情

你會處理好

緊接著就是隔天新聞媒體得大肆報導

我一個人面對高中校園的閒言閒語

我一個人面對網路尖酸的言語

甚至是那些論壇底下的求片留言

我待在家好久都不敢出門，也被迫從學校休學

不僅所有工作一瞬間停止⋯⋯⋯我的人生好像也毀滅了

你卻跟我說你盡力處理好了，給我了幾萬塊付律師費

還有幾萬元生活費打發我

就沒下文了⋯

虧我那時候在你被A、B、C男爆劈腿的時候

我選擇保護你

他們在事件爆發前，也有來找我過

希望我站出來講這件事情

但我真的真的很愛過你，哪怕你對我造成這麼多傷害，我在當時也是拒絕他們

我甚至還提前約你經紀人榆晨姊出來講這件事情

在西門町旁邊的咖啡廳

要你們提前做好準備，不希望你受到傷害

結果這份愛換來的是拋棄

看我很乖就選擇當一個垃圾丟在一旁

甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我⋯我真的不知道該怎麼處理⋯

以上全部都有對話紀錄跟證據⋯唉

我一直以來都把你當成一個很崇拜的對象

甚至至今都是如此，但面對過去的傷害，我也無法理解

自己這樣矛盾的心態，我又該如何看待光鮮亮麗的你

我偶爾還是會跟你聯絡

有時候跟你聊兩句、或者有什麼事情問你想法、

或是願不願意幫助

我不知道我這份愛是不是已經扭曲了

是不是我在當時第一時間選擇站出來

就沒後續這些事情發生⋯

我發誓我不是因為想要流量才站出來講

我如果是這樣的人

早在前面我就有兩次機會選擇站出來說這件事情

這幾天的新聞我真的真的看了很難過

我前陣子才在捷運上被性騷擾

然後又一直想起這件事情

我又很怕他其實對很多人也這樣子

重複利用他人的愛與明星的光環

我真的真的承受不住了

這件事情五年

這次輪到你出來站在前面了⋯

#目前我的狀況沒辦理接受媒體採訪

#授權媒體轉發

#謝謝大家關心