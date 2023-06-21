【炎亞綸事件】網紅發長文控訴炎亞綸 耀樂：你在性愛時拍攝錄影
網紅「耀樂」曾是抖音紅人，16、17歲就以「冥樣」這個名字走紅，他在6月20日於個人社交平台發長文爆料，在16歲時被炎亞綸「執意進入」，更用手機偷拍二人交歡過程，最後影片流出令他不但休學3年，更一直活在陰影之下。
事件爆出後即引來娛圈震撼，在網上引熱話。另外，耀樂表示將在今日（6月21日）中午在台灣開記者會。
耀樂控訴長文內容如下：
這麼多年來的痛苦⋯我打算在今天一次講完
還記得那時候是因為
你用小帳去跟周湯豪在新聞區底下吵架
無意間被曝光真實身份
我秉持對你、對藝人的好奇心，送出了好友邀請
結果沒想到你通過了
開始你跟我聊天，邀我去你家看Netflix
我心想，這是在做夢嗎⋯
一個紅遍兩岸的偶像，我小時候很喜歡的明星
竟然開始跟我聊天而且想要進一步發展⋯
當時的我剛滿16歲，隻身來台北讀書的我
覺得你當時就是我心中的白馬王子
你說什麼都照做，因為你是明星、是偶像
也是我的另一半
絕對不會傷害我⋯⋯
事實證明當時的我錯了
我的第一次給了你，在16歲的時候
期間你有嘗試在性愛時拍攝錄影
這是我當時唯一的底線
我很嚴肅的跟你拒絕
你也跟我打勾勾答應了
你也很常自己先起床了，看我還在睡，就不管我的感受，執意進入
當時的我卻以為這就是情侶交往的必經之路
你只是在教導我⋯
最可怕的事情是趁著我不注意，依然拿手機偷拍錄影，以致後面發生毀滅我人生的外流事件⋯
交往過程
我還曾經在半夜接到你同時交往其他的對象打電話給我
質問我跟你的關係，以及正名他才是你男友
我根本不知道他怎麼拿到我電話號碼的
也不知道我該怎麼處理
當時的我太愛你了，愛上一個看似完美的你
你當時跟我說那是神經病，要我不要理他
我傻傻的還是相信了⋯
但接踵而來的是一堆這樣的事情在短短半年內持續發生
我跟你也在那時候分手了⋯⋯
過了好一陣子
2018年的中秋節前夕，我永遠記得我人在北京工作時
收到一條條的私訊
我跟你的性愛影片被傳播出去了
當下我很生氣、很憤怒、很無助•••
你卻只告訴輕描淡寫的說你也不知道怎麼出去的
還告訴我中秋節媒體不會上班，要我放心這件事情
你會處理好
緊接著就是隔天新聞媒體得大肆報導
我一個人面對高中校園的閒言閒語
我一個人面對網路尖酸的言語
甚至是那些論壇底下的求片留言
我待在家好久都不敢出門，也被迫從學校休學
不僅所有工作一瞬間停止⋯⋯⋯我的人生好像也毀滅了
你卻跟我說你盡力處理好了，給我了幾萬塊付律師費
還有幾萬元生活費打發我
就沒下文了⋯
虧我那時候在你被A、B、C男爆劈腿的時候
我選擇保護你
他們在事件爆發前，也有來找我過
希望我站出來講這件事情
但我真的真的很愛過你，哪怕你對我造成這麼多傷害，我在當時也是拒絕他們
我甚至還提前約你經紀人榆晨姊出來講這件事情
在西門町旁邊的咖啡廳
要你們提前做好準備，不希望你受到傷害
結果這份愛換來的是拋棄
看我很乖就選擇當一個垃圾丟在一旁
甚至在我影片被流出來的時候，你還跟別人說，我如果出來選擇爆料的話，你當時要請黑道解決我⋯我真的不知道該怎麼處理⋯
以上全部都有對話紀錄跟證據⋯唉
我一直以來都把你當成一個很崇拜的對象
甚至至今都是如此，但面對過去的傷害，我也無法理解
自己這樣矛盾的心態，我又該如何看待光鮮亮麗的你
我偶爾還是會跟你聯絡
有時候跟你聊兩句、或者有什麼事情問你想法、
或是願不願意幫助
我不知道我這份愛是不是已經扭曲了
是不是我在當時第一時間選擇站出來
就沒後續這些事情發生⋯
我發誓我不是因為想要流量才站出來講
我如果是這樣的人
早在前面我就有兩次機會選擇站出來說這件事情
這幾天的新聞我真的真的看了很難過
我前陣子才在捷運上被性騷擾
然後又一直想起這件事情
我又很怕他其實對很多人也這樣子
重複利用他人的愛與明星的光環
我真的真的承受不住了
這件事情五年
這次輪到你出來站在前面了⋯
#目前我的狀況沒辦理接受媒體採訪
#授權媒體轉發
#謝謝大家關心
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撰文 : TOPick柴犬出動