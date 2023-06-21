【前東張女神】港鐵遭非禮曾公審對方　林泳淘：最嬲自己無當場對質

▲ 前東張女神林泳淘自爆在港鐵被非禮。

林泳淘自爆在港鐵被一名男子非禮，不過當時「Hand機」的泳淘未有即時跟該名男子當面對質，其後大感後悔。

林泳淘事後曾於IG公審該名非禮她的男子，及後已將公審的Story刪除，之後再出Story大談感受。

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林泳淘IG談感受

林泳淘於IG Story撰寫長文分享其經歷及感受：

Story出咗

收到好多 msg

有鬧佢嘅

有感同身受嘅

亦有鬧我話佢好可憐嘅

係度多謝所有意見 出story之前

我已經預咗會被人話

因為我真係無當場對質

呢樣亦係我最嬲自己嘅一點

不過係一架唔太full嘅車卡入面

企埋一位女士格離

係運行中有意無意碰一下

雖然時間好快好短

但令我覺得非常唔舒服亦係真的

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呼籲大家保護自己

她續說：

收到好多女仔msg佢哋都遇過呢種情況

當下真係又嬲又唔知可以點

我好明白

我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人

但個刻我都hand機

所以我先更加後悔

同決定出呢個story

希望女生任何時候都要好好保護自己

希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴

同身邊嘅人🙏 呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭多

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