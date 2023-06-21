  • 31°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 12:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【前東張女神】港鐵遭非禮曾公審對方　林泳淘：最嬲自己無當場對質

娛樂 11:31 2023/06/21

分享：

分享：

熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

前東張女神林泳淘自爆在港鐵被非禮。

林泳淘自爆在港鐵被一名男子非禮，不過當時「Hand機」的泳淘未有即時跟該名男子當面對質，其後大感後悔。

林泳淘事後曾於IG公審該名非禮她的男子，及後已將公審的Story刪除，之後再出Story大談感受。

【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】

    點擊圖片放大
    +15
    +14

林泳淘IG談感受

林泳淘於IG Story撰寫長文分享其經歷及感受：

Story出咗
收到好多 msg
有鬧佢嘅
有感同身受嘅
亦有鬧我話佢好可憐嘅
係度多謝所有意見

出story之前
我已經預咗會被人話
因為我真係無當場對質
呢樣亦係我最嬲自己嘅一點
不過係一架唔太full嘅車卡入面
企埋一位女士格離
係運行中有意無意碰一下
雖然時間好快好短
但令我覺得非常唔舒服亦係真的

【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】

    點擊圖片放大
    +9
    +8

呼籲大家保護自己

她續說：

收到好多女仔msg佢哋都遇過呢種情況
當下真係又嬲又唔知可以點
我好明白
我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人
但個刻我都hand機
所以我先更加後悔
同決定出呢個story
希望女生任何時候都要好好保護自己
希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴
同身邊嘅人🙏

呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭多

最新影片推介：陳山聰專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳山聰封視帝遺憾亡父未能見證　學懂愛要及時：現在盡量去彌補

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
23:00 2023/02/19
【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】
17:33 2023/03/29
【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】
【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
19:27 2023/06/17
【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】

你可能感興趣

【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
23:00 2023/02/19
【愛動L】林泳淘首辦畫展宣揚愛護動物　WingTo愛貓患病漸老：要學懂放下
【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】
17:33 2023/03/29
【和解在後】前東張女神林泳淘拍濕身戲　WingTo離巢TVB迎接新挑戰【多圖】
【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
19:27 2023/06/17
【東張女神】林泳淘斜孭袋遊日𠝹出視覺效果　前東張女神愛情專一【多圖】
林泳淘 娛樂人物職業 東張西望 KOL 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌