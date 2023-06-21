【前東張女神】港鐵遭非禮曾公審對方 林泳淘：最嬲自己無當場對質
娛樂 11:31 2023/06/21
林泳淘自爆在港鐵被一名男子非禮，不過當時「Hand機」的泳淘未有即時跟該名男子當面對質，其後大感後悔。
林泳淘事後曾於IG公審該名非禮她的男子，及後已將公審的Story刪除，之後再出Story大談感受。
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林泳淘IG談感受
林泳淘於IG Story撰寫長文分享其經歷及感受：
Story出咗
收到好多 msg
有鬧佢嘅
有感同身受嘅
亦有鬧我話佢好可憐嘅
係度多謝所有意見
出story之前
我已經預咗會被人話
因為我真係無當場對質
呢樣亦係我最嬲自己嘅一點
不過係一架唔太full嘅車卡入面
企埋一位女士格離
係運行中有意無意碰一下
雖然時間好快好短
但令我覺得非常唔舒服亦係真的
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呼籲大家保護自己
她續說：
收到好多女仔msg佢哋都遇過呢種情況
當下真係又嬲又唔知可以點
我好明白
我自認自己係一個比較大膽唔怕事嘅人
但個刻我都hand機
所以我先更加後悔
同決定出呢個story
希望女生任何時候都要好好保護自己
希望男士們見到要好好保護自己嘅女伴
同身邊嘅人🙏
呢啲咁嘔心嘅事真係一單都厭多
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撰文 : TOPick柴犬出動