【炎亞綸事件】炎亞綸稱未有主動散播性愛片段　與未成年人性交有機會判囚7年

昨日（6月20日），台灣網紅耀樂於社交平台爆料，指控當年與藝人炎亞綸交往時被偷拍性愛影片，其後於網上流出，耀樂更親揭跟炎亞綸過去的一段情！

對於被耀樂指控偷拍性愛片，炎亞綸在道歉文中聲稱自己未有主動流出性愛影片！

【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片 炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛

炎亞綸：不是我主動外流的

炎亞綸承認曾與16歲少年性交，並指流出的性愛影片像不定時炸彈：

2018年，週刊事件爆發，同時間有許多我的私密影像在網路上被流傳，但那些並不是我主動外流的——這些照片影片，當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。

這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。