【炎亞綸事件】炎亞綸稱未有主動散播性愛片段 與未成年人性交有機會判囚7年
昨日（6月20日），台灣網紅耀樂於社交平台爆料，指控當年與藝人炎亞綸交往時被偷拍性愛影片，其後於網上流出，耀樂更親揭跟炎亞綸過去的一段情！
對於被耀樂指控偷拍性愛片，炎亞綸在道歉文中聲稱自己未有主動流出性愛影片！
【炎亞綸事件】遭網紅耀樂指控被拍性愛片 炎亞綸公開致歉：願意陪你走過一切傷痛
炎亞綸：不是我主動外流的
炎亞綸承認曾與16歲少年性交，並指流出的性愛影片像不定時炸彈：
2018年，週刊事件爆發，同時間有許多我的私密影像在網路上被流傳，但那些並不是我主動外流的——這些照片影片，當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。為此，我也以當時最大的能力，請律師協助下架影片。
這些在網路上流傳的私密影像，就像是個不定時炸彈，時不時地折磨著我。那段沉濳的時間，認真的檢視自己的問題、缺點，決心要讓自己成為一個更好的人，而這些身上的傷疤和醜陋會跟著我一輩子，這一點我非常清楚，也不曾美化或逃避。
有機會被判囚7年
Facebook專頁「巴毛律師會客室」在Facebook帖文中談到炎亞綸事件，炎亞綸拍下與16歲未成年男子性交的影片的刑罰：「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處一年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣一百萬元以下罰金。」
帖文中續指：「以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願之方法，使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處七年以上有期徒刑，得併科新臺幣5百萬元以下罰金。」
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撰文 : TOPick柴犬出動