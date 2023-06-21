【著數優惠】AlipayHK推最高35元餐飲獎賞　適用厚福街逾20間食店

▲ AlipayHK數碼化舊區老街，首站密掃厚福街美食小店助吸兩地客。（AlipayHK提供）

為迎接次輪消費券及遊客，AlipayHK推出厚福街超過20間餐飲店舖優惠，即日起至8月31日前往厚福街攤位玩遊戲及掃瞄小店宣傳單張，可領取最高35港元的餐飲獎賞。

▲ 即日起至8月31日，於厚福街合作小店掃瞄「密掃街」宣傳單張，即可領取5元優惠券，消費滿40元即可使用。（AlipayHK提供）

即日起至8月31日，於厚福街合作小店掃瞄「密掃街」宣傳單張，即可領取5元優惠券，消費滿40元即可使用。與此同時，在6月22日下午4時，AlipayHK推出「密掃Guide」活動，向途人派發飲品之餘，掃瞄相關二維碼即可領取30元餐飲優惠券。

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另外，可於6月22日、24日及25日下午1至7時前往厚福街快閃攤位參與小遊戲，勝出同樣可獲30元餐飲優惠券。相關優惠券可與品牌Channel內的優惠同時使用。優惠券數量有限，送完即止。

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示：「厚福街作為AlipayHK數碼化老街首站，感謝獲得一眾餐飲小店支持。我們希望為餐飲小店提供低成本服務助其數碼轉型之餘，更可令用戶無論在大街小巷吃小食或食大餐、堂食抑或外賣都能用AlipayHK付款。團隊將繼續努力，逐步推動舊區老街數碼化，令期望所有小店都能受惠AlipayHK數字服務帶來的生意增長。」

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責任編輯：陳麗娜