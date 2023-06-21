【周遊關西】周奕瑋力推18蚊一件平民版爐端燒　Jarvis奈良開車仔遊「斑鳩三塔」

▲ Jarvis駕高卡車遊「斑鳩三塔」。

由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的TVB旅遊節目《周遊關西》，今晚（6月21日）播出最後一集。

而在昨晚（6月20日）播出的《周遊關西》，Jarvis為觀眾推介隱世美食，首站去到大阪梅田大歎平民版爐端燒，店內共有70款食材以供選擇，除了大蝦、所有食材只是330日圓（約18港元）一件。

Jarvis除品嚐人氣No.1的帶子、花魚、鯛魚魚頭外，還吃全場最貴、盛惠600日圓（約33港元）一隻的大蝦，爆膏程度令Javris忍不住嗌Encore。

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之後，Jarvis轉場去到北新地的隱世小店品嚐割烹料理，開放式廚房睇住大廚炮製美食，感覺零舍唔同；價錢亦相當公道，15,000日圓（約827港元）便能吃到十個菜式。

在大阪吃完好東西後，Jarvis到奈良體驗自駕遊，開高卡車遊勻「斑鳩三塔」法隆寺、法輪寺和法起寺。

自認酒量淺飲

在今晚（6月21日）一集，Jarvis一次過推介大阪和京都近郊遊。在大阪近郊遊，他去到箕面的隱世平民海鮮定食屋食好西，其間沒有遇到其他遊客，相當地道。Jarvis點了包含21款魚生的海鮮丼，價錢更是120港幣有找，CP值爆錶。

由於刺身鋪滿整個飯面，Jarvis忍不住搞笑謂：「我想食啖飯呀，你哋可唔可以讓開呀！」至於京都近郊遊，他除去伏見稻荷大社打卡，還到了酒藏小路體驗十八酒藏試飲Set，自認酒量淺的Jarvis幾杯落肚後笑言Wing Wing地。

最後，Jarvis帶大家回到大阪，推介好味又抵食的Omakase 廚師發辦，該店由中國師傅小張主理，15件壽司只需4,500日圓（約248港元），張師傅做的壽司非常特別，例如將一件魷魚壽司做到入口即溶，有拖羅口感。

最後一站，Jarvis去到通天閣欣賞大阪美景，並試玩了上年才開幕的大型滑梯「TOWER SLIDER」，為關西之旅畫上完美句號。

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