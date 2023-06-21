【#ME TOO】中國女子獨遊馬爾代夫疑遭Ritz Carlton管家性侵　酒店警方試圖平息事件冇行動

▲ 中國一名女生在馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店遇性侵。

近日台灣「#ME TOO」風波引起廣泛關注，近日有一位中國公民在Twitter發文於馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店（The Ritz Carlton）獨自旅遊期間，遭酒店一名叫Usham的工作人員性侵！

據知這名受害者在網上發文指酒店管理人員和馬爾代夫警方不僅對此事保密，且沒有對加害者採取強制措施來調查案件。

而她在網絡發布了遭到襲擊的照片和Usham的照片，以及向馬爾代夫警方提交的訴訟副本等證據。

【#ME TOO】陳建州籃球隊巨星出軌偷食女球迷 楊敬敏被爆持久力弱：不到3秒就射

事件經過

據指該名26歲的受害者是一名在澳洲求學的中國公民，她在Twitter上詳細描述自己在馬爾代夫發生事件的經過。

她指6月6日抵達當地後，計劃於10日返回中國，但臨時決定延長逗留時間，並入住馬爾代夫麗思卡爾頓度假酒店。

她表示入住酒店不久後，作為度假村管家的Usham協助其入住、介紹酒店設施等。但因當日不小心將水潑到手機上，導致手機損壞，向酒店求助後，酒店安排Usham幫助她。

Usham到其房間後，將自己的手機遞給受害女生。該名受害女生將電話卡插入Usham的手機與父母通話。

▲ 該受害女生貼出自己傷勢。

該管家性侵女生

但Usham開始坐在床上與她交談，並問「你為什麼一個人來，你住在哪裡」等等問題。

該名受害女生受害女生指對話剛開始很正常，但隨後便涉及私人問題，如「昨晚做了什麼」。

該女生稱，因為媽媽給她發了一條微信，所以Usham離開房間後又回來了，並再次和她聊天，期間口含著口香糖問「要不要吻他」。

該女生開始感到不舒服，並告訴他「不喜歡身體接觸」。但Usham稱「不必感到羞恥，性是可以的」以脅迫她發生關係。

當該女生拒絕時，卻被Usham強行將舌頭伸入嘴裡，並不顧女生反抗將她推到床上毆打，最終進行性侵。

Usham更在女生的電腦螢幕上射精，然後用浴室毛巾擦掉精液，並稱還會來的。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

酒店工作人員+馬爾代夫警方試圖掩蓋罪行

該女生回應稱事件發生後，她立即告訴酒店經理，並督促工作人員報警。

但工作人員卻假裝一切正常，且試圖掩蓋罪行。他們更沒收了她的手提電腦和毛巾，由於毛巾上沾有精液，是重要的證據，而女生告訴他們，應交給警方。

隨後警方到現場為受害女生錄下供詞，並採集她的口腔樣本，告訴她需要一星期的時間才能得到結果。

警方告訴受害女生，應在結果出來前離開馬爾代夫，且他們當時沒有理由逮捕Usham，女生稱警方試圖平息此事。

受害女生在Twitter甫出自己全身瘀傷的照片，並批評馬爾代夫警方除了無視證據更沒有任何行動。而酒店在之後也要求女生離開，不僅沒有道歉還污衊女生是為了騙得「免費住宿」。

最新影片推介：陳山聰專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R