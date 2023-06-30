報告-【TOPick 好物試用專員試用活動】威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml)

試用專員: Siu Chu Ho

額外的產品標簽非常鮮明吸引,不會取錯產品,打開包裝產品這一刻,看到它的使用說明內容十分清晰及易於明白.開始清洗衣物時,就放下一棵洗衣珠,它不黐手,在水中靜悄悄地溶解,他在水中呼叫滿口泡泡.當在洗衣機取衣物出來時,就感覺非常乾淨及散發出一股清新香氣,晾曬後...再加上除蟎除菌噴霧,再次吹吹風,就可安心放入衣櫃中.

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試用專員: Lai Fung

剛剛用呢個洗衣珠，洗完一機衫佢非常多泡而且洗得好乾淨洗完感覺啲衫有淡淡的香味，但係唔太清濋係薰衣草還是係花嘅香味兼且感覺柔順非常好用，我諗我會考慮買呢個品牌嚟洗衫👍用後感係正👏

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試用專員:Chan Cho Hin

最近我試用了威威衣物香水套裝，使用後感受非常棒。這個套裝包含洗衣珠、織物除菌消臭噴霧和便攜噴霧三個部分，非常方便實用，而且都有著淡雅的香氣，沒有過於刺鼻的感覺。洗衣珠非常好用，使用後衣物非常柔軟，同時也有很好的去污效果，而且沒有殘留的螢光增白劑。織物除菌消臭噴霧可以消除衣物上的異味和細菌，非常適合夏天使用，持久度也非常高，能夠持續一整天，讓我感到自信和舒適。總的來說，這個套裝真的非常實用，非常推薦給大家使用

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試用專員:Candy Lam

日前試用威威超濃縮香薰洗衣珠，好方便，不用量度份量，一粒珠能潔净十八件衣物，比普通洗衣液多八倍濃度，洗後衣物非常潔淨，清香無異味，衣物柔順亮澤又不含螢光增白劑，更能抑菌99%。我之前用過好多牌子，覺得威威洗衣珠最能令我滿意💖😘✌️。

另外我又試用威威織物除菌消臭噴霧，可用於沙發，窗簾，地毯，布製外套，床上用品，衣帽間及抽屜，手袋，鞋子及其他織物。好方便，一噴即能去除99%塵蟎和細菌，還有淡淡沁綠鈴蘭清香氣味，令人心曠神怡😍👏👏👏。

作為消費者，我真係要俾威威這兩款新產品一個like🥰👍，绝對值得点讚🏆🏆🏆

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試用專員:Yu Hei Tung

第一次用威威超濃縮香薰洗衣珠，首先一包有22粒份量都好多，價錢都好實惠，大約$30幾蚊有一包。每洗一機衫放一粒，方便到不得了。佢有獨特嘅香薰香味，香味好持久，洗完衫摺好啲衫貨落衣櫃，下次拎出嚟着都仲有淡淡香味。同埋而家注重乾淨冇細菌，呢隻洗衣珠可以殺菌達99.9%，用起嚟都好有信心！

另外纖物噴霧都係第一次用，有清香花味，我鍾意出街之前噴一噴啲衫先再着，感覺好似再乾淨啲。

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試用專員: 李樂琳

織物除菌消臭噴霧

只噴了幾下，已嗅到淡淡天然的花香味，十分清新怡人。再噴多幾下於剛出過汗的衣服上，已嗅不到汗味，香味更可持續數小時。而便携裝的出現，更適合我這些上班族於公司使用，十分方便！

超濃縮香薰洗衣珠

和消臭噴霧一樣，使用它後，衣服上也有一股淡淡天然的花香味，香氣亦十分持久。而且潔淨力強，用一顆已足夠洗淨一整機的衣服。

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試用專員: WONG SZE MAN

好開心能夠得到這份洗衣套裝，最近已轉用威威香水洗衣珠，除了有陣陣香味，洗衣潔淨沒有噏味，去污跡效果也很好簡單易用。威威織物除菌消臭噴霧效果也很不錯，我噴在床鋪，公仔，衣服，窗簾可以殺菌除臭也很清爽還有香味，可以放心使用。值得推介給朋友

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試用專員:PANG HIU TUNG

今次有幸試用威威濃縮香薰洗衣珠加衣物消嗅噴霧，使用了之後覺得洗衣珠好香，聞起來好清新舒服，而且香氣持久，抵擋得住全日出過街吸收的氣味。此外，有時背囊都沒有洗，我用了衣物消嗅噴霧，感覺好似極速重生一樣般乾淨。如果沒有親身試用過都不知道原來威威研發的洗衣珠跟得上潮流，用落舒服，雖然香味持久，但又不會很濃烈攻鼻，洗衫都洗得好乾淨。我強力推薦大家都一起用威威洗衣珠，方便好用。

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試用專員:Chick Lok Yi

我收到的試用裝是一套沁綠鈴蘭威威衣物香水套裝，入面包含1包超濃縮香薰洗衣珠+1枝織物除菌消臭噴霧+1枝織物除菌消臭噴霧便攜裝。我率先試用織物除菌消臭噴霧，我欣賞噴霧有開關，唔用嘅時候可關閉，應該是可防止漏氣或防止揮發，以免功效盡失。我覺得沁綠鈴蘭香味符合介紹所講明亮純淨清新的自然花香，清新脫俗，令人彷彿於清晨置身翠綠的山林！噴霧噴出來是微濕，我噴在衣物上有少少笠，要放在室外吹乾，如噴在手袋、傢俬上的話，我建議再用抹布抹一抹，效果會更好。至於威威超濃縮香薰洗衣珠，我打開包裝都聞到陣陣清香，包裝袋有密實封口，設計用心，封口同樣防止漏氣。洗衣珠潔淨度不錯的，亦有助去污除異味

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試用專員:Leung Hoi Ting

十分感謝貴公司抽中我去試用威威衣物香水套裝。

我跟往時一樣，使用洗衣珠去洗衣服。相比起其他牌子的洗衣珠，使用威威的洗衣珠清洗衣服，不但不用再加柔順劑，而且比較乾淨及有較香及長久的味道在衣服上。

除菌消臭噴霧方面，這支噴霧寫明可除塵蟎，相比其他品牌的噴霧。這支較為優勝，我可以安心的噴在床上除塵蟎。不用再使用吸塵機。而且用後，有陣陣清香在床單上，十分滿意。

使用完這個套裝後，我會自行再購入這些洗衣珠及噴霧。

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試用專員:Or Ka Wa

有幸免費試用威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml真的非常開心！打開超濃縮香薰洗衣珠就立即聞到清新脫俗勁好聞的香氣，入面粒粒綠色正方型的洗衣珠，非常可愛，迎面而來的就是陣陣香味，真的越聞越舒心，洗完衣服後還能保持長效香氣，不像以前用開的洗衣珠香味在洗完衣物時就消失了，而支織物除菌消臭噴霧250ml都很實用，加上便攜裝35ml更方便外出備帶，一噴除臭，香氣持久，能速效幫衣物去除異味及除螨除菌99% ，而且有6大植物萃取成份，寵物及嬰兒適用，絕對是家居必備用品。

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試用專員:Sandy Wong

威威濃縮香薰洗衣珠的氣味濃淡適中，跟其他品牌相比香味更加突出，潔淨能力亦很好，衣物清洗的乾爭清新。

非常喜歡織物除菌消臭噴霧，特別是便攜裝，因家中有小孩，外出時經常會帶埋玩具毛公仔去街街，回家後我喜歡用噴霧噴在毛公仔表面進行除菌消毒。便攜裝亦方便家長們隨身攜帶，外出時有需要時可以使用，例如到一些餐廳時，織布坐椅可以使用噴霧消毒，很方便。

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試用專員:olivia cheng

威威超濃縮香薰洗衣珠好好用, 洗衫前放一粒落啲衫度就得。我發覺洗完衣物後，啲衫仲有淡淡的清香，讓人感覺非常舒適。另外，在潮濕的季節裡，衣物容易滋生細菌並產生異味。使wayway織物除菌消臭噴霧後，我發現衣物的異味得到了很好的改善。此噴霧的除菌效果也讓我非常滿意，家人的衣物明顯更加清潔衛生，可以快速幫助去除以往衣櫃的異味,衣物散發的自然香氣也更持久。

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試用專員: Hugo

感謝TOPick，已分別試用過威威洗衣珠及消臭噴霧，由於產品名稱是「衣物香水套裝」，本以為香味會很濃烈，但其實不會。洗後香味會較大，但漸漸變淡消散，不錯，香味適合全家。另外消臭噴霧是意外地好用，本來沒什麼特別期望，但原來噴霧範圍很廣且粒子很小，比較均勻，噴出後並不會出現一粒粒水珠，很好，香味也頗足夠，日常主要噴在袋及外套上消毒，好用推薦。

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試用專員: Olympian

此產品能殺菌99.9%, 殺菌除蟎，而且高效潔淨因子, 能幫我衣物去污除異味，它獨特的香味因子使我織物持久留香,淡淡芬芳香氣令我心情愉悅。加埋織物除菌消臭噴霧便攜裝，我隨時隨地噴噴身上衣物，就能輕易除菌消臭。

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試用專員: Serina Sa

我試用這份產品，因為此產品具有除菌消臭，去污潔淨能力，而且它以淡香水為主調, 獨特香味因子令我衣物持久芳香。有埋織物除菌消臭噴霧便攜裝，方便我外出攜帶，即使夏天大汗淋漓日子，我都可以即時消臭除菌，為我的形象加分，提高我自信心。

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用專員: Yu Charmaine

我用了威威超濃縮香薰洗衣珠後，它可幫我衣服殺菌除蟎除臭，它有超濃縮配方及8倍潔淨力，強效去污除異味。它不含螢光增白劑，高溶解度唔會有殘留物在衣物上，洗後我嘅衣物柔順亮澤，持久芳香。威威織物除菌消臭噴霧我可以噴在衣物、窗簾、沙發、地毯等家居用品，一噴除臭, 異味byebye！

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試用專員: Grace Li

係夏天，特別是中午過後，身上都總會發出陣陣汗臭味，怕尷尬?即刻拎支威威衣物除菌消臭噴霧出黎噴一噴，身上異味變得陣陣的花香味，細細支放手袋非常方便。怕洗完衣服仲有異味?唔使怕，用埋威威超濃縮香薰洗衣珠，感覺置身於花果世界，呢個夏天仲使咩怕尷尬。

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試用專員: Mak sin hang

洗衣珠大小剛好，一機剛剛夠用。香味清淡，洗完衫無噏味，但洗完後沒有香味留下。噴霧香氣清香怡人，香氣不是一噴即散，頗有驚喜！

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試用專員:Lau ngan ling

威威超濃縮香薰洗衣珠, 使用十分方便, 每次洗衫就使用一粒, 袋面有詳細說明幾多重量或大約幾件衣物就需要使用1或2粒洗衣珠; 我用了橙花玫瑰味的洗衣珠, 清洗後的衣物摸上去感覺潔淨和柔順, 有效地去除了衣服的異味, 但也沒有聞到橙花玫瑰的香味; 威威還有織物除菌消臭噴霧, 一噴除臭, 輕輕鬆鬆就可以去除物件的異味, 我家有小孩, 可以安心地用在小孩的衣物和物件上, 但噴霧的噴嘴方面可以設計得噴遠一點, 噴灑地可以大範圍一點就更好了.

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用專員: WC

香港近日天氣潮濕，衣物及鞋子經常都會出現細菌異味，除臭噴霧正正好用，而且這款除臭噴霧十分清香，不似坊間一般除臭噴霧的化學香味。試過這款香薰洗衣珠，洗後不用加任何柔順劑，毛巾也很柔軟。加上香味持久，令衣物煥發清新的香味。

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試用專員: Almond Ng

感謝今次抽中是次活動試用。我收到的是橙花玫瑰香味,同過往用開的都是用一粒洗衣珠洗一機衫，但發覺它的香味很弱,香味只是在打開包裝時聞到。洗完後唔太強，以衣物香水為名的會有點失望。就算第二機用了兩粒都是如此，洗完後衣物也只得很淡的味道，潔淨力是正常發揮。反而織物除菌消毒噴霧個人幾喜歡，方便而且是人蓄無害便攜裝好啱放手袋。身邊人喜歡打邊爐或食燒肉，每每我都好怕黏咗好大朕味起衣物度，食完即刻用嚟噴衫係超方便,又消味，仲有清新嘅香味添。而狗狗嘅床因為唔會成日洗清關係,用嚟消毒係好方便嘅

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用專員: Cheung Man Kuen

我收到了威威超濃縮香薰洗衣珠-橙花玫瑰套裝，一打開已經聞到陣陣的橙花味道很醒神，我很怕異味，家中有養貓又用布梳化的，所以清洗殺菌是指定常規動作，即時拆梳化套再用洗衣珠清洗，曬乾後再噴上除菌消臭噴霧，現在經常在客廳聞到陣陣花味清香，心情特別愉快！

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試用專員: LEE CHUNG YUEN

先講『超濃縮香薰洗衣珠』，一機衫只需用一粒洗衣珠，洗後衣物很乾淨，十分柔順，還留有淡淡的清香。另外『織物除菌消臭噴霧』真的很方便易用，一噴除臭能夠快速去除異味，而且香氣持久，還有殺菌抑菌功能，令家居隨時都保持潔淨。

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試用專員: lau tin lun

試用了威威超濃縮香薰洗衣珠和織物除菌消臭噴霧, 一機的衣物只要一粒洗衣珠已經有洗衣液和柔順劑的效果, 洗完的衣褲有淡淡的沁綠鈴蘭香味,淡淡地, 不會太濃味道, 適合家中的大人和小朋友的衣物一齊同一機洗衣的家庭, 而且超級方便, 還有織物除菌消臭噴霧, 可以隨時隨地噴衣物, 除臭又有持久香味。

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試用專員: cheung ching wa

日常洗衣最重要係乾淨, 但除左乾淨, 我仲喜歡用不含螢光增白劑既洗衣珠 甘樣既配方先用得安心, 特別係貼身衣物, 更加唔可以有化學物殘留.

最近試用左威威超濃縮香薰洗衣珠, 超濃縮抗菌又不含螢光增白劑, 洗得乾淨又用得安心.

而且味道清新芳香, 係清新的沁綠鈴蘭香味, 以淡香水為主調, 洗完衫可令衣物持續保持香味.

加埋織物除菌消臭噴霧更加乾淨, 甘好用, 梗係要推薦俾大家用啦😅😁

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試用專員: Kwong Mi Ying

超濃縮香薰洗衣珠，幫你洗滌全身衣物，柔順亮澤，使用專業濃縮配方，含有高效活性物質，8倍潔淨力，滲透到織物纖維中，有效去除細菌99%。

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試用專員: Yau Wai Lun

超濃縮香薰洗衣珠， 啲衫褲襪又隨風飄逸香噴噴，user-friendly!

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試用專員:So man yung

試洗後衣物有香水味，洗後衣物柔順亮澤，獨特舒適香氣 持久芳香，洗衣殺菌抑菌，高效潔淨因子，去污除異味，超濃縮潔淨好， 無殘留物，不傷洗衣機，威威超濃縮香薰洗衣珠，嚟到潮濕、病菌肆虐嘅春天，洗後衫沒有有異味噏味，著咩衫都咁精神Sharp醒， 啲衫褲襪又隨風飄逸香噴噴，無時無刻有住自然淡淡芳香，一家人被香氣縈繞，瞬間Chill精神！想洗衫Chill乾淨、香噴噴，威威 超濃縮香薰洗衣珠 ，適合棉布、亞麻布以及合成纖維織物，洗完之後真係超級柔順亮澤！

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試用專員:Sylvia kwok

威威洗衣珠很方便，半機衫用咗一粒，洗完的衫都很乾淨，沒有黃黃的感覺，而且有少少香味，很清新，味道不會太俗。洗完的衣物也很柔順，用一粒洗衣珠就可以，不用另外添加柔順劑，方便快捷。洗完衫的洗衣機也沒有殘留物。另外，消臭噴霧有消臭效果，但是味道比較濃烈，噴完之後要再晾一晾才可。

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試用專員:christy

終於收到啦，講下個包裝先，包裝顏色都幾sharp幾靚。有一支輕便裝同大支既清潔劑，仲有一包洗衣珠。我都試用左啦，我評價下個洗衣珠先，我覺得洗衣珠香味係好清淡既香水，應該係普遍香港人都接受到既。唔好就是洗衣珠係溶解較差，洗完條褲沾到啲洗衣珠 要重新再洗過。另外係支消毒噴霧，我覺得好方便呀 噴落家具有即時香味 仲有消毒作用，幾好！

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試用專員:Li Yu Ying

威威新出咗衣物香水系列，不止衣物，連家居都兼顧埋，達到99%除菌消臭嘅效果; 我用了橙花玫瑰味洗衣珠，我最喜歡香橙味，聞落嗰人好精神，感覺好fresh，而且佢超濃縮，一粒已經可以洗一機衫，又不含營光增白劑，消費者都會用的安心和放心。而織物除菌消臭噴霧我喺第一次用，以後啲被唔係洗的咁密，直接用噴霧就ok了，真係方便好用。

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試用專員:Karen kwong

威威衣物香水套裝有齊洗衣珠，除菌消臭噴霧，方便一眾忙碌返工嘅OL使用。我每日放工已經攰，掛起外套即刻可以用織物除菌消毒噴霧噴一噴，清新香氣令人感覺清新。然後先將洗衣珠放入洗衣機底部，再將衣物放進洗衣機，洗完嘅衣物都充滿清新香氣，著住全日都保持到。

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試用專員:Ng Yuk Keung Mickey

洗衣前放入洗衣機內，非常方便，不如洗衣粉或洗衣液般，有時會濺到其他地方。完成洗衣，完全沒有洗衣珠殘留物，感覺非常乾淨。但是衣服沒有任何香薰香氣。另外，織物除箘消臭噴霧，外出回家進門時，即用噴霧將換出衣服及背袋清潔，感覺氣味清新。

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試用專員:Emma Lau

威威超濃縮香薰洗衣珠使用方便, 每次洗一機衣物, 就使用一粒, 簡單方便, 洗完的衣褲, 有淡淡的清香味, 適合不太喜歡有太濃香味的家人, 衣褲摸上去好柔順; 威威洗衣珠不含螢光增白劑, 不會對人體產生傷害, 安全又可靠; 這次還用了織物除菌消臭噴霧, 噴在地毯上, 可以除異味, 又殺毒除菌, 可以放心地盡情坐在地毯上。

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用專員:Dang Ting Fai

出街細菌四面埋伏，返到屋企不單要清潔雙手，連穿過的衣物都要徹底潔淨！有威威冇有怕！威威最新推出超濃縮香薰洗衣珠，幫我洗滌全身衣物，柔順亮澤，使用專業濃縮配方，含有高效活性物質，8倍潔淨力，滲透到織物纖維中，有效去除細菌99%；專為機洗設計，不留殘留物，不含螢光增白劑，兩種芳香味道：沁綠鈴蘭及橙花玫瑰，有別於傳統夢幻香氣，以淡香水為主調，可令衣物持續保持香味；洗衣珠由可生物降解物質製成，對生態環境友善，潔淨衣物同時，為環保出一分力。適合棉布、亞麻布和合成纖維織物都適用。整體感覺非常好。

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試用專員:WT Ho

我試用了威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml)。首先，讚一讚包裝精美，一個袋挽走三樣產品。我獲發的噴霧是沁綠鈴蘭香味，試過噴在衣物上除菌消臭，味道非常清新好聞，噴出來是霧化，摸上衣物上一點都感覺不到濕或笠，感覺很好👍另外，洗衣珠包裝完好，有密實線，開封了可再次密實，防漏氣，設計貼心！洗衣效果不錯，潔淨度佳，洗完衫更有清新香味！會繼續使用！

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試用專員:Wong Man Yee

超濃縮香薰洗衣珠



洗衣珠非常適合我這種人，CP值最高的輕時代超濃縮洗衣膠囊, 因為天然植物油的成分，不是石油合成物，感覺比較天然。直接丟入洗衣機就可以洗，而且溶解力也很好。基本上我會用一顆洗一次，但如果累積太多衣服我會使用2顆喔, 他的洗淨力還真不容小覻，之前不小心灑了咖啡，也很容易清洗，曬完後，它味道淡淡的青草香 不會太重，也不會跟自己因衣櫃裡慣用的香氛味道衝突



威威織物除菌消臭噴霧



我非常習慣放一瓶250ml在家/公司, 放一瓶便攜裝在包包內 ，隨時消除生活中沾染到衣物上的各種雜味。只要輕輕一噴，擺脫尷尬異味，就可以毫無異味地繼續逛街啦！ 它不只是消臭噴霧，還可以消除99.9%的細菌，臭味＆細菌一次KO，是一瓶神器呀！更棒的是家裡難清洗甚至是不能清洗的布製品，如布沙發、布椅墊之類，也很適合用它來徹底除臭。香味不會太強烈，是充滿淡淡的青草香又低調好聞，有點類似剛洗完衣服的清香。一回家就隨手噴噴。養成回家就立刻噴一下的好習慣！完全是必備的清潔救星呀！

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試用專員:Jackie Chu

威威WayWay衣物香水系列是每個家庭必須擁有的產物 這個品牌最出眾的是香氛 不帶一點俗氣 用家不會抗拒 只會越來越喜愛 今次試用了超濃縮香薰洗衣珠 它豐盛的泡沫充滿了整個洗衣機 過水洗淨後一打開機 立即感受到衣物香溢無比及相當潔淨 尤其夏日炎炎 每天必須要洗衣 晾衫現因它亦已成樂趣！至於織物除菌消臭噴霧也是現今家裡不可缺少 經過3年多的疫情 漸漸變成習慣的是每逢回家 例必將衣服手袋鞋子逐一消毒才進屋 這款除菌消臭噴霧已是我的新寵兒 而且兼顧除蟎特性 所有床上用品 沙發窗簾也可噴上消毒 感覺清新 無菌 消臭能力一流 和灰塵滾滾的街上情形完全分隔 感覺置身於花園一樣 空氣沒有一絲混濁 家人當中有鼻敏感的都可以通過及接受 實在感到非常滿意 加上便攜裝只有35ml 出外必攜 方便無比！ 感謝Topick!

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試用專員:chiu wai kei

去除異味效果好：威威衣物香水套裝能夠有效地去除衣物上的異味，讓衣物回復清新怡人的狀態。即使是一些難以去除的異味，如菸味、汗味等，也能夠被威威衣物香水套裝完全去除。香氣持久：除了能夠去除異味外，威威衣物香水套裝還能讓衣物散發出清新怡人的香氣，而這種香氣能夠持久地保持一段時間，讓人感到舒適怡人。

方便易用：威威衣物香水套裝使用起來非常方便，只需要在洗衣時加入適量的產品即可。而且這款產品不會對衣物造成任何損害，能夠保護衣物的質地和色澤。，威威衣物香水套裝是一款非常好用的衣物除臭劑產品，能夠有效地去除衣物上的異味，同時還能讓衣物散發出清新怡人的香氣。如果你對衣物的清潔和保潔有較高要求，威威衣物香水套裝是一個值得考慮的好選擇。

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試用專員:Lau hiu wa

威威洗衣珠能夠有效地洗淨衣物，同時還能夠保護衣物的質地和色澤。以下是威威洗衣珠的一些優點：方便易用：威威洗衣珠使用起來非常方便，只需要將洗衣珠放入洗衣機中即可，不需要額外添加洗衣粉等產品。這樣不僅節省了時間和精力，還能夠避免洗衣粉殘留在衣物上的問題。洗淨效果好：威威洗衣珠能夠有效地洗淨衣物，包括一些難以去除的污漬和異味，讓衣物回復潔淨的狀態。同時，這款產品還能夠保持衣物的色澤和質地，使衣物看上去更加美觀和舒適。無刺激性：威威洗衣珠的成分中不含有強烈的化學物質，對人體和衣物都不會造成刺激性影響。即使是敏感肌膚的人也能夠安心使用。無污染：威威洗衣珠的成分中不含有磷酸鹽等對環境造成污染的物質，使用後不會對環境造成負面影響。

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試用專員:Law Lee Nga Victoria

當我使用威威超濃縮香薰洗衣珠-沁綠鈴蘭，洗衫，使用方法非常方便，只需要把洗衣珠放進洗衣機，不用加柔順劑，超濃縮，一粒便可以洗七公斤衣服👚，洗完衣物順滑，淡淡香氣持久，又可以殺菌，好適合香港潮濕的天氣使用。配合同系列的威威織物除菌消臭噴霧，去完街可以方便地清潔外套🧥，每日都噴一噴，亁潔又衞生。

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用專員:yeung kwong ming

用威威「橙花玫瑰」嘅超濃縮香薰洗衣珠洗滌衣物，一粒可洗6kg衣服，適合棉布、亞麻布和合成纖維織物獨特香味因子，持續留香，8倍潔淨力，抑菌99.9%！ 而且橙花清香，玫瑰濃香，混合出來的香味剛好，洗完的衣物令人感覺猶如在伊甸園，香氣清新而不俗套，家人穿起衣物精神為之一振，非常適合香港潮潮濕濕的天氣用啊！再加埋威威織物除菌消臭噴霧，可殺菌99%及具備除螨特性，仲全方位保護家居，包括衣物、窗簾、沙發或地毯，真係好適合我同家人使用呀！

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用專員:Wu Wei

好開心今次可以試用威威衣服香水套裝。洗衣珠同衣物噴霧都是很清新的百合花香味，特別適合夏天。呢幾日天氣特別潮濕，用洗衣珠洗完衫晾乾之後，完全冇翕味，而是一陣清幽的花香。穿上身之後依然隱隱可以聞到身上香味，心情特別舒暢。衣物噴霧都好好用，我會放一支便攜裝係手袋，有時打完邊爐或者身上唔覺意沾到異味，都可以拎佢出黎噴兩下，一秒飄香。

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試用專員:Jenny

威威衣物香水套裝包含了：1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml。洗衣珠的香薰效果不錯，洗後衣物散發著香氣，不是哪種很濃的香水味，而是很清新怡人的鈴蘭植物香，很喜歡這個味道。而織物除菌消臭噴霧香味濃度就更高，噴幾噴就可以即時有效地消除異味，還可以清除衣物上的細菌，除了衣物， 床品、梳化、窗簾、玩具、地氈、手袋、鞋等都噴得，便攜裝細細支帶出街好方便。我非常滿意這款產品，會推薦給親友。

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試用專員:lo chor ping

此產品殺菌抑菌99.9%，高效潔淨因子，去污除異味，超濃縮配方 8倍潔淨力，高溶解度，無殘留物 不傷洗衣機，洗後衣物柔順亮澤，獨特舒適香氣，持久芳香，而威威織物除菌消臭噴霧速效去除異味及除螨除菌99%，可以保持香氣和潔淨，整個人香噴噴，保持活力和潔淨，全方位保護自己，散發香香味道。

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試用專員:Chan On Ki

首先多謝TOPick俾我試用威威超濃縮香薰洗衣珠，平時洗衫我最注重就係洗得乾唔乾淨，同埋洗完之後要有一陣清新香氣，威威嘅超濃縮香薰洗衣珠就滿足晒我嘅要求，只需一粒洗衣珠，就有高效除菌，含有8倍潔淨力，深入衣物纖維，可以瓦解各種頑固污漬，而且洗完之後冇噏味，仲有芬芳花香，衣物柔順亮澤！

另外，威威仲出咗織物除菌消臭噴霧，真係好方便，公司同屋企我都放咗一支呀！公司穿嘅冷氣外套唔會經常攞番屋企洗，有咗呢支織物除菌消臭噴霧，只需在外套表面距離約20-30cm均勻地噴灑，就有除菌和消臭嘅功能，真係非常方便，仲有陣陣清香，令人心曠神怡，而且佢仲可以用喺床上用品，我會用黎噴女女床上嘅公仔，房間嘅窗簾，除菌又除蟎，減少女女鼻敏感發作，真係非常有效果。一定會推薦俾家人朋友一齊用！

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試用專員:LO TIN YEUNG

用咗威威衣物洗衣珠， 洗完衫之後， 啲衫變得香噴噴， 而且洗得幾乾淨， 白色衫上面嘅污漬， 都可以有效除去。 不過如果洗衫數量比較多， 只係用一粒嘅話就唔夠， 至少要用兩粒洗衣珠， 先至會洗完之後仲有陣香味。用咗威威除菌消臭噴霧去噴波鞋， 可以短暫性除去臭味， 但對鞋放得耐咗之後， 嘅臭味又有返， 建議噴完之後， 過咗一陣要再噴多一次。

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用專員:Yeung muk lam

試用左威威「橙花玫瑰」嘅超濃縮香薰洗衣珠一段時間，洗完嘅衣服感覺好乾淨，而且仲香噴噴，完全係我鍾意嘅香味，而且最重要係有效殺菌99%，一粒洗衣珠就可以洗晒一機衫，真係好方便好用❤️

另外織物除菌消臭噴霧都好好用，我會攞嚟噴衣櫃既衫同床上用品，可以除蟎同殺菌，大愛❤ ️

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試用專員:wong s

用過威威超濃縮香薰洗衣珠，覺得非常方便，而且洗完後衣服都帶有自然的鈴蘭香味，不過略嫌太淡味，再香一點會更好，但整體潔淨力不錯，另外，消臭噴霧亦非常好用，噴一噴衣服可消除臭味及細菌，尤其有時外出後，噴在衣物上殺菌，淡淡香味可以感覺安心一點。

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試用專員:chau sze ching

首先說說威威超濃縮洗衣珠的用後感，此產品有淡淡的沁綠鈴蘭香氣，令人心曠神怡。而且殺菌力強，去污除異味效果不俗，洗後衣物柔順亮麗。

另外，威威織物除菌消臭噴霧有家用裝及便攜裝各一。此產品一噴除臭除蟎，而且殺菌及能去除異味。其獨特舒適香氣，持久芬芳。

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用專員:Leung Hung Cho

我第一次用以香水作主打的洗衣珠，香水的芳香會為人留下深刻印象。加上香味有助緩解壓力及放鬆心情，威威超濃縮香薰洗衣珠淡香水的清香能為我增強自信，增添魅力。此外，威威織物除菌消臭噴霧含有獨特香味因子，香氣持久，加上能殺菌99.9%，殺菌除蟎，適用於家居任何用品，在疫情期間特別重要 ，是優質產品。

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試用專員:Yau Wai Lun

超濃縮香薰洗衣珠， 啲衫褲襪又隨風飄逸香噴噴，user-friendly!

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試用專員:Tam Tsz Wa

我屋企長期都係室內晾衫，呢隻洗衣珠一粒用一機衫，衣物光潔，重會有輕微嘅玫瑰味。現在天氣熱，好多時衫都有汗臭，用呢隻洗衣珠都可以清晒啲汗味，而且不含螢光增白劑，用起黎更分外放心，值得推薦。

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試用專員:hui kwok kit

我試用了威威衣物香水套裝, 我覺得好好用, 成家人都中意, 成機衫都洗得乾淨, 又散發一陣花香味, 好fresh, 洗衣球好方便, 放一粒就可以洗到好多, 除菌噴霧我都有用, 噴係我床上既公仔, 枕頭到, 感覺都幾好, 但如果味道冇咁濃會好些, 多謝試用!

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試用專員:Amy Ch

這次試用的是威威香水套裝沁綠玲蘭香味！收到後迫不及待地試用了織物除菌消臭噴霧，把鞋子，外出的衣物、手袋都噴了一遍，清新優雅的氣味在空氣中瀰漫，這些因為夏日被臭汗味覆蓋的物件終於沒有了汗臭味！

其後再試用洗衣珠，洗完後衣物充滿一股清新怡人的味道，香調清新適中，不會給人厚重過膩的香味，整體聞起來很舒服！

當中最喜歡的還是便攜裝的噴霧，夏天很容易出汗，衣物都有股不好聞的味道，這個時候我就會出動消臭噴霧，不要臭到別人～ 便攜裝用完還能補充，非常方便！

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試用專員:chan char​

​​​​​​試用過威威兩款產品後, 都十分喜歡，特別是織物除菌消臭噴霧，由於家中布梳化不易於清潔，不能拆除清洗，有時我會用織物除菌消臭噴霧直接噴在梳化，用噴霧一噴便可除臭殺菌，非常方便，而且它成分天然，即使家中有寵物亦不怕。另外，用威威香薰洗衣珠，衣物都留有花香味，潔淨力很好，有效去除衣物的異味，相信用完後會再回購。

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試用專員:Molly Hui

一直係威威呢個品牌既用家，今次試用沁綠鈴蘭套裝！洗衣珠一粒足夠一桶衫，洗完曬完啲衫一陣清香既香味，味道持久度也不錯，洗完放係到幾日都聞到香味！ 一啲衣物既污漬都可以輕鬆去除！最方便係織物除菌消臭噴霧，每日返到屋企都會即時噴下鞋、袋同衫，去除一日既汗味同事除菌，安心便利！日常出街我都會隨身帶住便攜裝，依家天氣熱，一出街都成身汗，噴一噴就啱曬，即刻香噴噴！

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試用專員:Ng Ting Hin

今次試用威威橙花玫瑰香薰洗衣珠，係較為特別香味市面無，洗出來嘅衫帶有玫瑰味又有清香橙花，好香好特別，一路晾衫一路都享受聞緊陣味。哩排天氣經常落雨無晾衫出室外，衣服都無霉味，仲有淡淡嘅玫瑰橙花味。而威威織物除菌噴霧大支，我噴係梳化度，出完街返到屋企就坐上梳化都有好多菌，我會噴係梳化上除菌。

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試用專員:LIU JIALI

試用咗威威橙花玫瑰香薰洗衣珠，我好喜歡用洗衣珠，真係好方便，一粒咩都搞掂晒，有消毒，潔淨，香味。橙花玫瑰味好特別，洗出來嘅衫都有陣清淡橙花味，不怕太濃郁，又唔會怕有霉味啱晒最近梅雨天。威威織物除菌噴霧會係出完街返到屋企噴衫可以即時消毒除菌，細細支嘅我會帶埋出街，最近天熱出汗後衫都會有陣味，我會用嚟辟味，因為橙花玫瑰好好聞。

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試用專員:Li Hang Ling

這個系列是橙花玫瑰味，香味清新好聞，不會太濃郁，威威超濃縮香薰洗衣珠只要一粒就足夠洗十幾件衫，洗衣珠直接放進洗衣機，方便又好用，洗完的衣服好似噴了香水一樣，洗得又夠乾淨。另外織物除菌消臭噴霧有貨裝有便攜裝，貨裝在家使用，噴在沙發及床上，一噴就聞到香味！

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試用專員: YEUNG TSZ HO

我平時都很注重儀容及個人衛生，今次試用過威威沁綠鈴蘭的濃縮香薰洗衣珠後，一用之後覺得洗衣珠好香、好芬芳，同朋友出街他們都問我用什麼牌子洗衣粉，我答他們用威威洗衣珠，最主要是因為威威洗完的衣服乾淨，香味持久。上班時不時都會出汗，想洗衣服又不能即時做到，所以為避免有異味，我都會用威威織物除臭噴霧，一噴之後香味即刻蓋過汗味，超級極速方便，收工搭交通工具時都不怕有汗味而尷尬啦。威威品牌的潔衣產品其實不俗套，洗衣珠洗完的衣服保持得到香味，方便又好用。

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試用專員:Jim Ngai Keung

我很喜歡橙花玫瑰香味，洗完的衣物都有香味，感覺洗得很乾淨，最重要是可以殺死99%的細菌。織物除菌消臭噴霧都很有用，床上、沙發及鞋我都會噴，噴完即刻異味無哂，平時我都會帶便攜裝出街，天氣炎熱，一出街便滿身大汗，我會立即用便攜裝噴向衣物，以免其他人聞到汗味！

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試用專員:Chau Ka Yee

多謝TOPick給我有機會試用威威這衣物香水套裝。試用了超濃縮香薰洗衣珠後，感覺衣物洗得徹底清新，以往洗完衣物仍有異味，彷似沒有洗過一樣，今次試用後衣物洗得乾淨又有香味，穿上身特別舒服，還有織物除菌消臭噴霧，噴在家居物品上去除細菌，令家居更潔淨，給家居物品消毒最好用。

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試用專員:Chau KW

今次試用威威衣超濃縮香薰洗衣珠，洗完衣服後，完全沒有臭味，而且衣服有些污漬都潔淨了，仲有衣服留有一些清香，感覺這洗衣珠確實幫我百分百洗淨衣服，以後都想繼續去使用。試用織物除菌消毒噴霧後，細支裝除身備用，噴在身上的袋和衣服，外出隨時都可消滅細菌，大支裝留在回家時，噴一噴鞋底，將細菌殺滅，令細菌不留在家，真的很好用！

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試用專員:Chan yin shan

用左一粒香薰洗衣珠洗左一機衫，效果非常好，每件衫依然有清新香味感覺非常乾淨，氣味唔太濃，初頭仲擔心用一粒洗衣珠唔夠，洗衣珠用一粒份量啱啱好👍👍，試用左除菌消臭噴霧，噴鞋同噴地颤一流，除up臭味功效不錯，另外便攜装使用非常方便，用於搭車噴座掎非常合適，又可以消毒除臭，味道又唔會太濃。值得試用

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試用專員:Tse Ys

試用左超濃縮香薰洗衣珠來洗衣，洗得十分乾淨，一點異味臭味都沒有，而且帶有清新脫俗的香氣，在這夏天穿上更有清爽感。那支織物除菌消臭噴霧，我就試用於外出時有汗味，噴一噴衣服，除汗臭，夏天用佢唔怕汗味影響其他人，好喜歡好好用。

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試用專員:Lin Ting Wo

日常洗衣除左乾淨之餘, 香氣都好重要, 我最怕洗完D衫一陣化學香精味, 好難頂.WayWay超濃縮香薰洗衣珠除左乾淨,仲有一陣獨特又舒適的天然香味, 令人心矌神怡, 又可去除各種異味, 仲有抗菌功效, 一物多用.用埋織物除菌消臭噴霧就乾淨Double Up, 好野梗係要同大家分享, 真心推薦俾你哋啊!

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試用專員: Chu kei pui

用左威威「橙花玫瑰」嘅超濃縮香薰洗衣珠清洗衣服，d衫氣味夠曬清新，尤其依家呢d潮濕既天氣，d衫好容易有噏味，用橙花玫瑰洗衫夠曬清新，洗衣同時殺菌，將病毒細菌、噏味等通通KO，一年365日都sharp醒過人，香氣迫人吧！❤️而威威織物除菌消臭噴霧，香氣清新，噴完所有臭味、噏味、汗味都無哂，消臭又除菌，即刻乾淨哂👍🥰

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試用專員: AEREN

此產品有殺菌消臭功能，加入室內晾曬配方，有效去除我衣物上99%細菌霉菌，用咗此產品後即使陰天或下雨天，不會擔心衣物滋生霉菌異味。而威威織物除菌消臭噴霧，我出門口之前噴一噴，衣物即時散發清新花香味，讓香氣時刻圍繞我身旁。

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用專員:顧世力

一打開包裝，清新又濃郁的香味撲面而來，洗衣珠的清潔力非常強，僅需一粒洗衣珠就可以洗好多件衫，件件都氣味清新，香水錢都省下來，真係非常喜歡！洗衣珠不含螢光增白劑，使用時更加心安。除了洗衣珠外，除菌噴霧我也超級喜歡，我用來噴沙發墊、床單、以及衣櫃，現在只要進入房間就可以聞到酒店般淡淡清香，感覺生活品質都提升了，之後打算買一袋送給爸媽，好產品要同父母一同分享！

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試用專員: LunaN

今次試甩Orange room and rose味嘅洗衣珠同除臭噴霧。一拆開包裝已經聞到好香嘅花香味，味道唔會太濃，起碼冇引起我呢個鼻敏感患者瘋狂打乞嚏。洗衣珠細細一粒已經可以洗到六公斤衫，而且洗完之後衣物自帶花香味，清潔力都好強。嗰日行山唔小心喺對襪上面沾上泥漬都洗走咗。至於除臭噴霧亦一樣咁work!噴兩下已經將衣服上面嘅up味完全整走。附設嘅隨身攜帶裝亦方便我同朋友外出食燒肉或bbq後噴上衣物，消除味道。夏天天氣潮濕洗衫冇咁快乾之餘亦有啲衣物唔適合成日洗，有咗呢支塵除臭噴霧大大幫我解決衣物上面有異味嘅問題!

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試用專員:jingjing

威威超濃縮抗菌香薰洗衣珠橙花玫瑰味一打開包裝袋就聞到陣清新嘅香味。洗一機未滿嘅衫放一粒洗完都好乾淨，啲衫摸落去好柔軟明亮有光澤而且有99.9%除菌功效。洗完一打開機就聞到香噴噴嘅花香味，令人好舒服，無晒嗅汗味，除臭能力一流。洗衣珠採用高濃縮配方，可以深入衣物纖維，深層洗淨衣物各種污漬，所以洗得好乾淨，就算而家呢啲落雨天喺室內晾衫都唔怕有噏味，晾乾咗聞陣香味都仲留到。另外仲有枝大枝同細枝裝威威織物除菌消臭噴霧，大枝放喺門口出門口前噴一噴，殺菌同時又有陣陣花香味，不過噴霧咀太勁噴多兩吓好快用晒。細枝裝細細枝隨身攜帶，隨時都可以用，夠晒方便!

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試用專員: Ben

天氣潮濕或落雨天,洗完衫好易有一陣噏臭味。我用了此香水系列套裝，令我衣物每天都散發森系清新嘅沁綠鈴蘭味的迷人香氣，有助緩解我壓力及放鬆心情。天氣潮濕或落雨天都唔會影響我心情。用埋織物除菌消臭噴霧，幫我嘅衣物隨時隨地Keep住最佳狀態，在炎熱夏天我都能keep住好印象。

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試用專員:Yeung Man Suet

今次非常開心，因為得幸運抽中了：威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml)，今次試用的洗衣珠很香，只要1粒就能足夠洗1大機衣服了，而織物除菌消臭噴霧35ml方便帶出街使用，疫情仍未消退，所以十分適合使用，最貼心是還附上250ml補充裝！再一次多謝【TOPick好物試用活動】及威威！

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試用專員:Wong Kam Chuen

威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml)的用後報告：我覺得織物除菌消臭噴霧，好啱在室內食完韓國任食燒烤之後使用，因為通常食完韓國燒烤都會有韓國燒烤的味道留在衣物上，所以用織物除菌消臭噴霧，就能有效消臭除菌。回家後立即使用威威超濃縮香薰洗衣珠洗衫，就可以回復衣物乾淨及回復清香氣味！

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試用專員:Man Choi Lin

多謝威威提供這次的產品：威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml) 首先介紹追洗衣珠先，雖然細細粒，但潔淨能力非常高，衣物污漬都可以洗走，而且還有芳香的味道。織物除菌消臭的噴霧，就非常實用，35ml放手袋好方便，能夠隨時隨地都可以消毒衣物，非常實用，抗疫必備

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試用專員:To Kitty

威威超濃縮香薰洗衣珠: 超濃縮潔淨力強、除異味留有香味、 柔軟順滑不需用柔順劑、不含螢光增 白劑安心使用。 織物除菌消臭噴霧/便攜裝: 可用於多樣傢品、衣物等,方便使 用,除菌、除蟎、除異味,效力持久 更留有香味

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試用專員: Yeung Man Yuk

威威洗衣珠每次只需要用1粒，就足夠洗1次洗衣機的衣服，非常經濟實惠，洗完衣服清潔芳香。織物除菌消臭噴霧是非常實用的抗疫神器，一物二用，既可除菌，又可以消臭。

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試用專員:Yeung Cheung Kan

首先講洗衣珠，洗完衣物後仍然留有清新芳香。而織物除菌消臭噴霧，我認為得適合BBQ完去除身上留有的BBQ味，既可以除臭，又可以除菌，非常之好用的！

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試用專員:Lam Ah Chuen

威威衣物香水套裝 (含1包超濃縮香薰洗衣珠22粒裝+1支織物除菌消臭噴霧250ml+1支便攜裝35ml)非常實用，洗衣珠潔淨能力十分強，即使是非常污垢的衣服，也能夠洗得潔淨如新，氣味芳香。另一產品織物除菌消臭噴霧是消毒衣物的好幫手，同時除菌及消臭，一舉兩得！

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試用專員:Chan Cheng Cecilia

超濃縮香薰洗衣珠，使用後衣物柔順香氣持久，有效殺菌抗菌及去除異味。織物除菌消臭噴霧，可直接噴於物件及衣物上，可去除異味及殺菌作用，另附一支便攜裝方便帶到戶外使用。

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試用專員:Chan yuk kwan

用了超濃縮香薰洗衣珠，令衣服香味持久，同事個個都問我，是不是噴了香水，非常搞笑🤪，我會繼續購買這產品來洗衣

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試用專員:Linda Ch

這個夏天雨水多，衣服要掠在室內，我就最怕衣服滋生霉菌、異味。用了WayWay衣物香水，衣服無晒異味、噏味和臭味；衣服洗完之後，還有清新香味更好，值得一讚。還有織物除菌消臭噴霧，我試用在地毯和窗簾上，散發清新花香，很方便。

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試用專員:戚淑嫻

使用後衣物香氣持久，超濃縮配方無殘留物在衣物上，有效去除異味。織物除菌消臭噴霧，可直接噴於物件及衣物上，去除異味及不傷衣物，另附一支便攜裝方便帶到戶外使用。

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試用專員:Lee Pui Wah

(香薰洗衣珠22粒裝）洗完的衣物好柔順，有一陣香薰的香味，同埋一粒濃縮洗衣珠，夠我洗一機衫，大約6kg 比我平時慳一半洗衣液的份量，可以殺菌抑菌，除異味，去污力超強，感覺好乾淨，洗完的衣服好潔白乾淨，持久芳香，我用後全日的衣服都keep 住香噴噴。

(織物除菌消臭噴霧250ml)效果非常好，因為我家人有吸煙習慣，所以屋企經常會留下二手煙味，我來試噴地毯，衣服，窗簾，沙發.. 等等，真的除去所有的煙味之餘還有陣陣的花香味，真的可以達到除蟎除菌除臭的效果，還有一支便攜裝，真的非常方便，細細支放係手袋，和朋友食完燒烤或打完邊爐，都不擔心衣服沾有食物殘留的氣味，總結來講，兩樣試用效果我都非常滿意，試用完我會繼續買來使用，也會介紹給我身邊的朋友們使用。👍👍👍

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試用專員:tam kam on

天氣熱辣辣，返左成日工汗流浹背，又落雨淋到個身濕晒，夜晚返到屋企已經成陣酸餿味，即刻將衫褲鞋襪丟入洗衣機，再加埋威威超濃縮香薰洗衣珠一齊洗，細細一粒花香味超濃郁。洗完之後衣物果然乾淨如新，仲好柔軟，好似用咗柔順劑咁樣，唔似我之前用嘅洗衣液咁樣洗完之後變得硬邦邦！之前舊嘅頑固油漬都可以徹底清除，果然出色。到咗第三日，將衣物晾乾後穿著，香味宜人，持香一整日，就連隔離師奶同事都問我噴咗咩香水咁好聞，我話我衹用咗威威超濃縮香薰洗衣珠。

2、用咗威威織物除菌消臭噴霧清理抱枕，清香型玫瑰味，尾調帶點甜橙花香，唔會過分濃郁和刺鼻。99%除菌除螨真係啱晒我呢種上班族懶人，平時輕鬆噴一噴就可以做到清潔，省時又省力。

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試用專員:suen chun fong

今天試用了威威的香薰洗衣珠，洗完的衣物很乾淨同埋冇噏味，衣物中帶有微微嘅花香味，這味道我很喜歡，因為不是太濃烈的味道。另外還有一款織物除菌消臭噴霧，我用嚟噴鞋櫃消臭，噴出嚟嘅味道有陣陣嘅花香味我很喜歡這味道，以後打開鞋櫃都唔會有一陣臭味.這兩款產品我都覺得很讚。

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試用專員:MAN KUEN

威威超濃縮香薰洗衣珠很好用，只需要將一粒洗衣珠放入洗衣槽底部，然後再放入要清洗的衫就可以了，真的非常方便。我以前都是用洗衣粉或洗衣液，但發覺用洗衣珠真的更加方便，只需要乾爽的手拿出一粒洗衣珠就可以了。我家人因為從事戶外工作，衣服都好污糟，仲有超勁嘅臭汗味，起初屋企人都話只係放一粒？夠唔夠乾淨啊？我話包裝說明寫，除非係特別污糟嘅衫或好大量嘅衫，否則盡量用一粒就夠了。試咗第一次之後，啲衫洗完出嚟好香好乾淨，屋企人都話好神奇呀！

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試用專員:Siu ping sau

我試用了威威衣物香水套裝, 覺得幾好丫! 橙花味好香, 洗完既衫好好聞, 全日都聞到花香味! 而且又洗得乾淨, 之前有件白衫有好大達污濁都洗到, 好正! 支除菌噴霧我用黎噴床, 枕頭, 都唔錯, 訓得好d, 身體冇咁痕, 因為我好耐先洗一次床單^^ 整體黎講好好, 用完可以買!

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試用專員:LO Wing Sum

呢排天氣不穩，有時滂沱大雨，攪到成身濕曬，最慘對襪最難乾，要「噏住」返屋企即刻開機洗！威威超濃縮香薰洗衣珠，一粒唔洗預份量，唔怕倒瀉難清理！價錢相宜，就算呢排成日落雨，洗衫密咗，都唔怕！而且我係一個熱愛運動嘅女仔，平時除左Yoga同跑步，仲會玩龍舟，所以發現汗味雖難頂，但不及咸水味放係背包，然後出街，幾個鐘後返屋企，呢袋濕嘅衫已經陣噏味奇臭無比，用「酸縮」味形容都唔過份。我試過因爲咁要洗兩次衫，浪費水又浪費電，威威洗衣珠，洗一轉就攪掂！加上香港地少人多，個個都住蝸居，未必有太大地方晾衫係室外，加上最近成日落雨，最怕啲衫一陣噏味，到時滋生細菌就麻煩！織物除菌消臭噴霧就大大減少呢種煩惱，一返屋企，洗唔切嘅外套噴一噴！我同同事有時lunch食完韓燒，用佢僻味一流！

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試用專員:Tony

威威纖物除菌消臭噴霧，能夠殺滅99.9%的細菌及除蟎。用完威威噴霧後，衣物及褲更整潔。另外，家居的物品，都可以使用噴霧，有地毯、沙發及窗簾等。而噴霧有香味，可以抗臭防噏，可以噴衣物、褲及鞋等。正好適合香港潮濕的天氣使用。

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試用專員:Chan Shui wah

我用左威威衣物香水套裝, 覺得唔錯, 一套3支, 好正! 洗衣球好用, 一粒就可洗一機衫, 洗得乾淨又香噴噴, 一整天都有香味, 家人都話唔錯! 除菌噴霧我都有帶出街, 好方便, 覺得污槽有臭味時就可噴下衫, 噴下個環境, 好岩我!

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試用專員:Leung Cheuk Man

香港位於亞熱帶地區，多雨潮濕，好多時候衣服需要在室內晾乾，但就算開啟抽濕機，衣服依然難以乾透，仲好大陣噏味，真的非常困擾。曾經想過將衣服拎到洗衣舖洗，但在流感高峰期，我又害怕使用公用洗衣機會造成交叉感染，真的好煩惱。威威衣物香水套裝正好照顧我的需要，因為威威超濃縮香薰洗衣珠有獨特舒適香氣，持久芳香，加上殺菌抑菌99%，對於有嚴重潔癖的我尤其重要。另外，威威織物除菌消臭噴霧一噴除臭，適用於衣物、窗簾、沙發、地毯等家居用品，令全屋散發香氣，清新脫俗，令人壓力全消，心情恬然開朗。

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試用專員:Fok Po Lam

威威超濃縮香薰洗衣珠22粒裝橙花玫瑰的香味非常好聞，能夠持續一段時間，甚至在烘乾後還有香味。洗衣珠的濃縮配方意味著只需要使用一個或兩個珠子就可以洗一整機衣服，非常經濟實惠。能夠有效去除污漬和異味，讓衣服變得更加清潔、柔軟和舒適。設計使用非常方便，只需要放入洗衣機中即可，不需要再量洗衣粉或液體洗衣劑了。威威織物除菌蕭臭噴霧橙花玫瑰250 ml噴霧的效果非常好，能夠有效去除織物上的異味和污漬，讓衣服變得更加清新、乾淨。噴霧能夠除菌，讓織物更加衛生，特別是對於家中有小孩或者寵物的家庭來說，這種產品非常實用。味道非常舒服，讓人感覺非常清新，而且持續的時間也比較長。使用非常方便，只需要將噴頭對準需要處理的織物上，輕輕噴幾下即可，非常省時省力。備有35ml裝, 方便帶, 最適合韓燒或燒烤之後用呢!

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試用專員:Mary

用完威威衣物香薰洗衣珠後，衣物洗後更柔順亮澤，好像新的一樣。洗衣珠，有8倍的潔淨力，可以抑菌及殺菌達99%，殺菌能力非常高。而洗衣珠，更有香水的成分，洗後的衣物，更清新芳香，令人感覺更整潔及舒服。