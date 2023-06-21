【卵巢早衰】女子30歲患卵巢早衰接近停經　醫生揭太愛食1物致病：重金屬超標

▲ 一名30歲女子患上卵巢早衰，經檢查後竟發現與自己愛吃魚生的習慣有關。

太愛食魚生可能影響健康！台灣有醫生分享病例，指一名30歲女性有嚴重卵巢早衰的症狀，卻一直找不到原因。後來女子按照醫生建議進行檢查，才發現她因為太愛食魚生，導致體內的汞（水銀）及塑化劑含量超標，年紀尚輕便已接近停經。

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華育生殖醫學中心副院長王呈瑋在Facebook專頁上分享一宗年輕個案，指一名女子年僅30歲便已患有嚴重卵巢早衰，甚至已接近停經。醫生表示，該女子染色體正常，亦找不到特定的病理性原因，直到後來建議她去驗一下體內的重金屬含量和塑化劑，才發現她體內的汞（水銀）及塑化劑含量皆超標，於是推斷兩者與卵巢衰竭有關。

女子其後提到自己很愛食魚生，王呈瑋就指出，魚生大部分是來自海中大型魚類，而牠們的汞含量一般都比較高，故女子常食魚生便很容易攝取過多重金屬。他又表示，汞一旦進入人體內，便十分難排出，因此建議飲食可以更多樣化，不要只吃單一食物，魚類方面則建議進食小型魚類為主。

根據衞生防護中心資料，意外吸入或進食大量汞或其化合物，可導致急性中毒。由於汞及其化合物具有腐蝕性，有機會導致口腔及咽喉發炎、潰瘍。其他常見的病徵包括噁心、嘔吐、肚痛、出血性腹瀉及腎功能損傷等，腎功能受損亦會引致水腫，特別是腳踭及腿部。攝入大量汞更可導致死亡。

而長期攝入汞則可引致麻痺及觸覺、視覺、聽覺或味覺逐漸減退，其他較常見的神經系統病徵包括記憶力和平衡力減退、失眠、手部顫抖及行為失常等。汞及其化合物一般經尿液及糞便逐漸排出體外，它們於人體的半衰期平均為60至70日。但由於元素汞及有機汞可穿過血腦屏障和胎盤影響胎兒及分泌於人奶中，而且汞對神經系統的損害可以是永久性的，所以汞的毒性對小孩及胎兒的傷害會較一般成年人為大。

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責任編輯：羅嘉欣