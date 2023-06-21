【碩士媽媽】會考5分發奮讀到港大碩士　43歲歐倩怡重返職場做營養師

▲ 歐倩怡好學不倦。

就算是全職媽媽一樣可以追夢！育有一對仔女、現年43歲的歐倩怡（Cindy）自與郭晉安結婚後淡出幕前，專心做全職媽媽的，湊大一對仔女。

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不過Cindy沒有因此而放棄自己的夢想，趁住一對仔女日漸成長，重返校園攻讀學士及碩士學位，近日她終於碩士畢業，她上載戴四方帽及與同學的照片，寫道：「我終於有畢業禮了！好開心遇到你哋呢一班咁好嘅同學，仲有我嘅導師——奧運級嘅營養師Frankie，大家幾忙都要成日聚會啊。」

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Cindy會考只得5分，後來參加新秀入行，婚後做全職媽媽，從未嘗試過做其他行業，前年香港大學專業進修學院考獲食物及營養學榮譽理學士一級榮譽畢業後，再繼續進修體育及運動營養學碩士學位，而且畢業前需實習，她都有分享自己穿上營養師服裝的照片上社交網分享，而她的簡介都註明了英國註冊運動營養學家(SENr)。

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另外，現年43歲的Cindy一直保持童顏，完全看不出真實年齡，除了飲食控制外，Cindy都勤力做運動，她就曾晒出肌肉照，而歐倩怡熱愛讀書的性格更因此感染到子女，令他們也成為有要求的人，但她就未有逼迫小孩，反而選擇有需要時從旁協助，成為孩子的好榜樣。

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責任編輯︰王明芳