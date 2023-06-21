【兒童安全】5歲女童酒店大堂玩耍失蹤　疑遭歹徒塞入行李箱擄走

▲ 5歲女童在酒店大堂失蹤，疑被歹徒擄走。（iStock圖片，非當事人）

帶小朋友出外要時刻留意人身安全。來自秘魯的一名5歲女童與家人自去年9月起，入住意大利一間酒店，不料女童近日在大廳玩耍時，疑遭歹徒塞入行李箱帶走，至今失蹤逾10日仍未尋回，警方擴大搜索範圍至全國。

據《太陽報》報道，來自秘魯的5歲難民女童Kataleya Mia Chicillo Alvarez，自6個月大起與家人一周搬到意大利，並從2022年9月起住在當地一間酒店。女童在6月10日於酒店大堂玩耍後失蹤，警方翻查閉路電視發現女童最後身影，她在當日下午3時12分仍在大堂的台階玩耍，之後下落不明。

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有酒店住客稱，目睹女童被一名男子拖走，當時女童淚流滿面。警方翻找了附近的垃圾桶尋找疑犯可能留下的證據，並盤查酒店附近的車庫、花園，甚至清空了污水池。

警方懷疑，歹徒可能將女童塞入行李箱，並從酒店兩個出口的其中一個離開。警方帶走了女童的牙刷作DNA分析，並在全國範圍內展開搜尋，連反黑手黨警察亦加入此次失蹤案。

女童的父親3月起因竊盜和信用卡詐騙而入獄，並於本月20日獲釋。事發後，女童的父母情緒不穩，她的母親上周更企圖喝下漂白水自殺，所幸送院後，目前已無大礙。

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責任編輯︰王明芳