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【適得其反】澳洲男賊入屋持刀行劫不成　反遭屋內客人強姦毆打致死陪審團裁決出爐

健康 18:18 2023/06/21

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澳洲男賊入屋持刀行劫不成，反遭屋內客人強姦毆打致死陪審團裁決出爐 。

擾攘2年的劫匪入屋反遭屋主客人強姦致死案近日終開庭審訊。事發於兩年前，一名叫考克斯（Shane Cox）的賊人闖入位於澳洲墨爾本西邊梅爾頓（Melton）的一所住宅行劫，豈料最終不但打劫失敗，更遭屋主男客人哈蘭德（Klay Holland）用球棒擊倒昏迷，最後更被強姦致死。

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根據外媒報導，36歲的考克斯於2021年3月的某天，戴上面具並持刀進入單位，當時屋主並不在單位，因此考克斯只見到作客的哈蘭德，他遂要求對方交出錢和毒品。惟哈蘭德並未有滿足其要求，而且態度強硬地要求考克斯立刻離開，並表示要報警。二人因此出現爭執，哈蘭德其後便以球棒為武器，不但將考克斯制伏，更將他打倒地上，待對方失去知覺後，更當場強姦考克斯。

哈蘭德事後駕車逃離，考克斯則是當場死亡。警方翌日於現場發現考克斯的遺體，5天後將哈蘭德逮捕歸案，本案件經過2年審理終於開庭。法官認為哈蘭德並沒有感到後悔。陪審團裁定哈蘭德性侵罪行成立、過失殺人罪不成立，不過法庭尚未宣判最終結果。

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責任編輯：羅嘉欣

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