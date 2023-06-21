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【令人心痛】中三男生上堂突暈倒翌日不治 校方1個舉動家屬質疑未盡力搶救

親子 12:04 2023/06/21

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一名中三生上體育堂突昏倒隔天不治，校方被責不是第一時間召喚救護車，惹家長不滿！(示意圖)

夏天酷熱，容易中暑甚至暈倒！馬來西亞一名中三男生，日前上體育堂時突暈倒，校方沒有第一時間叫救護車，反而是給該名男生喝水，吃麵包的忌廉，最終送院後不治。具體死因正在進一步調查中。該男生家長促請校方做出解釋，給死者家人一個交代。

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綜合外媒報道，事發於本月16日，在馬來西亞的實兆遠一間中學發生，就讀中三的林姓華裔男生，在上體育堂時突然暈倒，送院搶救1天後不治，死因暫不詳。

據死者的家屬在facebook發出的訃聞，死者姓林，是於本月17日上午11時57分去世，家屬已在17日及18日為死者舉行追思會，並於前日（19日）出殯，長眠在二條路家業富貴山莊。

訃聞被不少親友、網民轉發，同時也紛紛留言，希望死者安息，家屬堅強。目前，死者家屬忙於處理喪事後續事宜，暫不便發表任何談話。

據《中國報》報道，針對上述案件接獲匿名電郵，內容指有關學生在體育堂時暈倒，但校方沒有第一時間叫救護車，反而是給死者喝水，吃麵包的忌廉。

有關電郵也指責，校方在找家長的聯絡電話號碼時花了不少時間，校方解釋指是因網絡不佳，進入不到系統找家長電話號碼，因此希望校方作出解釋，給死者家人一個交代。

畢竟家屬受詢時，指電郵不是家屬發出的；而校方、警方也未有人公佈有關案情。

據了解該校前日(19日)已就此事件召開緊急會議，列席人士包括該校三機構代表、相關老師、教育局代表，以及死者親屬代表，至於接下來的進展，還有待進一步商議。

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責任編輯:王明芳

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