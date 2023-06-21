【令人心痛】中三男生上體育堂突脚痛 當晚送ICU搶救不治死因出爐

▲ 一名中三生上體育堂突昏倒隔天不治，校方被責不是第一時間召喚救護車，惹家長不滿！(示意圖)

馬來西亞一名中三15歲男生，日前上體育堂時突脚痛，校方沒有第一時間叫救護車，反而是給該名男生喝水，吃麵包的忌廉，最終送院搶救不治。男生家屬促校方文代，經過連日的調查後，具體死因經警方調查及斯里曼絨醫院的解剖，終於可以給死者家人一個交代。

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綜合外媒報道，事發於本月16日，在馬來西亞的實兆遠一間中學發生，就讀中三的林姓華裔男生，在上體育堂時突脚痛，當晚送院搶救後不治，昨晚(20日)據斯里曼絨醫院的解剖報告指出，該男生的死因是急性肺栓塞。

據死者的家屬在facebook發出的訃聞，死者姓林，是於本月17日上午11時57分去世，家屬已在17日及18日為死者舉行追思會，並於前日（19日）出殯，長眠在二條路家業富貴山莊。

訃聞被不少親友、網民轉發，同時也紛紛留言，希望死者安息，家屬堅強。目前，死者家屬忙於處理喪事後續事宜，暫不便發表任何談話。

據《中國報》報道，針對上述案件接獲匿名電郵，內容指有關學生在體育堂時暈倒，但校方沒有第一時間叫救護車，反而是給死者喝水，吃麵包的忌廉。

有關電郵也指責，校方在找家長的聯絡電話號碼時花了不少時間，校方解釋指是因網絡不佳，進入不到系統找家長電話號碼，因此希望校方作出解釋，給死者家人一個交代。

畢竟家屬受詢時，指電郵不是家屬發出的；而校方、警方也未有人公佈有關案情。

據了解該校前日(19日)已就此事件召開緊急會議，列席人士包括該校三機構代表、相關老師、教育局代表，以及死者親屬代表，而昨晚(20日)11時，警方發出文告指出，警方是於昨午4時38分，接獲一宗有關這宗猝死案的投報，根據斯里曼絨醫院的解剖報告，指這名15歲的男生死因是急性肺栓塞。

文告更指出事發當日，6月16日上午7時30分，在學校上堂時，男生已表示腳痛，需用柺杖步行，因此校方就聯絡其家長，之後家長把孩子接回家，

基於這名中學生的不舒服情況未有改善，他的父母就將他送到斯里曼絨醫院睇急症，並於當晚10時10分，被轉到加護病房(ICU)救治，惟到了6月17日的凌晨12時06分，院方通知該名中學生已在加護病房逝世。

警方更促請公眾不要對此案做出任何的推測！

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責任編輯:王明芳