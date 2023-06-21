【為女報仇】愛女遭落藥性侵拍片自殺亡 父私刑虐殺色狼判決出爐

▲ 《P風暴》劇照 非當事人

電影中經常出現主角為親人報仇，不惜以暴易暴的情節。現實中，有父親為了被性侵輕生的女兒討回公道，不惜以身試法，以私刑懲治色狼，未料拷問過程中太重手令色狼致死，父親最終鋃鐺入獄.

根據台灣傳媒報道，台中一名林姓父親，女兒遭王男落藥後性侵，還被迫拍下不雅片作威脅，林女不堪被凌辱，一時想不開服藥自殺身亡, 為替愛女討回公道，林男兩度拘禁王男拷問，2019年8月9日，更以熱熔膠條、棍棒等將色狼打死。

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帶到汽車旅館拘禁盤問

判決書內容指出，林男因懷疑愛女遭王男等人性侵，他於2019年7月28日相約曾、蔡兩名友人，將王男帶至南投一間汽車旅館拘禁盤問，王男稱是一名綽號「小天」的莊男所為，並允諾會找出不雅影片等紀錄，交予林男等人，林男要求王男寫道歉信，並且下跪認錯後, 才讓他離開。

林男得悉女兒被性侵的眉目後，於同年8月9日聯同友人將王男及「小天」莊男押走，帶到彰化一間無人居住的三合院拘禁，並要求兩人對質，說出事情經過及女兒不雅影片去向， 然而王、莊兩人卻互相推搪責任。

用棍及電擊棒歐打色狼

林男與友人於是用熱熔膠條、棍棒、電擊棒等物毆打兩人，希望找出事件真相，惟後來發現王男全身冰冷，便將他載往醫院急救，但仍終告不治。

法醫報告指出，王男全身上下至少119處棍棒傷、7處電擊傷，有多處不規則形瘀傷與擦挫傷等傷勢，進而引發橫紋肌溶解症、大範圍皮下組織及肌肉出血、呼吸道嗆入胃內容物，最終導致王男死亡，而林男承認禁錮罪及殺人罪被捕。一審時，林男被判12年4個月徒刑，台中高分院二審後改判6年10月，日前一審結果出爐，死者王男父母不再追究林男責任，他再改判5年10月 , 全案仍可上訴。

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