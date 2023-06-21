【減肥大作戰】6種常見粽熱量大比拼　裹蒸粽超肥1隻接近3餐熱量

▲ 6種常見粽熱量大比拼。裹蒸粽超肥，1隻接近3餐熱量！

明天（22日）就是端午節，食粽應節之餘，最緊要識揀，才不會熱量超標致肥！香港營養師學會認可營養師 Miss JC，在IG專頁分享6種常見粽熱量。

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JC指出，一隻粽平均熱量大約有400至600kcal，幾乎相當於一餐的熱量。而粽的成分以澱粉質為主，且普遍經大量油翻炒，吃太多的話就很容易令各指數超標。在6種常見粽中，以「裹蒸粽」最為邪惡，吃1隻已近乎全日份3餐的熱量。

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3招不致肥食粽小貼士

每日建議吃半至一隻，當日也要注意不要吃太多飯、麵類，以免熱量超標

減肥期間但又想淺嘗，可以選擇加入了糙米、薏仁、燕麥、紅藜等含五穀的粽

食粽後想避免脹氣、腸胃不適的話可進食富含酵素的木瓜、奇異果以促進消化

文章獲營養師JC授權轉載。

營養師Miss JC 是FIT FIT FOOD首席營養師兼創辦人，香港大學食物營養學學士學位，香港營養師學會認可營養師，現任私人執業營養師，曾於學校擔任客席講師。JC並設有Facebook、IG及網站。

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責任編輯：張沛