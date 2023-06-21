【身世真相】女兒不似爸爸驗DNA　驚揭養陌生人5年夫妻最終咁做

▲ 女兒不似爸爸驗DNA，驚揭養陌生人5年。（iStock圖片，非當事人）

當發現湊大的孩子並非親生，父母面對的震撼難以言喻。外國一名人妻在社交媒體指，丈夫因女兒不似自己，懷疑她不忠，父女驗DNA後才驚揭孩子被調換了，原來他們養了陌生人的女兒5年。

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據英國《鏡報》報道，該名29歲的人妻在論壇Reddit上發文，表示她的女兒在出生時被調換了，她已經撫養了一個陌生人的孩子5年。事源31歲丈夫指責她出軌，因為女兒長得一點也不像他，因此他決定進行親子鑑定以揭開真相，結果呈陰性，但她堅稱沒對丈夫不忠。

丈夫為此想離婚，人妻為了還自己清白，開始調查女兒的身世，發現她的親生女兒在出生時早就被換了。她花了數周時間尋找親生女兒，得知她身在一個寄養家庭，於是開始領養程序，證明女童是她的親生女兒，最終將她帶回家。

親生女兒下落

雖然她為那個寄養家庭失去了「女兒」感到難過，但與此同時，她慶幸女兒仍平安活著，一家人終於可以團聚。她聲稱已起訴涉事醫院，要求院方支付巨額賠償。

至於養了5年的女兒又怎麼辦，她會繼續撫養，只因「我們仍然非常愛她」。人妻跟女兒解釋，「她的姊姊會來和我們一起住」，女孩聽後欣喜若狂。自從得知真相後，她與丈夫的關係比以往更好，亦不再想離婚，他們現在只想專注在兩個女兒身上。

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責任編輯︰王明芳