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【初戀Action!】周祉君早熟小六拖女仔　妒忌王君馨初戀成結婚對象

娛樂 11:39 2023/06/21

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

由卓韻芝、梁祖堯主持的ViuTV節目《初戀Action!》，每5集邀請一位神秘女嘉賓及4位男嘉賓，透過初戀環節考驗男嘉賓如何奪得到女嘉賓的芳心。

由6月19至23日播出的《初戀Action!》，神秘女嘉賓是王君馨（Grace），男嘉賓有周祉君、肥腸、Anson Bean及黃奕晨。
 
回想到初戀周祉君笑言，小學6年班同女同學拖手仔，中一同其他學校女仔出去唱K，拖手仔都有，但分不清初戀還是Puppy love。

周祉君說：「真正發展嘅第一段最長關係就在中三，一個校外活動認識，因為我讀男校，所以校外認識，呢段關係好特別，同佢認識咗之後就去咗外國，然後long D左一段時間，又分開有一齊，係一段好奇怪嘅初戀，維持咗3、4年，因為long D就冇咗。」
 
他指這是難忘經歷：「因為初戀又係long D，大家向對方承諾返嚟就會搵對方，好浪漫嘅承諾，但現實就係我哋有時差，大家維持唔到個關係，我哋每次返到嚟個關係又好好，會照常出街，諗返起呢段關係好難忘。」

初戀帶來正面影響
 
透過初戀經驗，周祉君認為對自己有正面影響，他說：「我會學懂點樣為一個人付出，畀得太多對方都有壓力，學識點樣畀先令對方舒服，係一個好大課題。」
 
至於初戀應該在幾多歲發生最恰當，祉君說：「我覺得我嘅初戀發生喺中三係幾好，有嗰種衝動，少許青春嘅成熟，好玩，大家會為情感呼天搶地。」

與王君馨首次合作

而男仔應該拍幾多次拖？周祉君笑言：「男仔應該拍到覺得夠嘅次數，要知道自己要乜，拍拖大前題唔一定要結婚，拍拖要認識自己，自己需要乜嘢伴侶，唔一定要結婚，唔一定要有小朋友，自己是否需要一個人在身邊，定係我可以自己一個。」

他續指：「我依然夢寐搵另一半組織家庭及小朋友，不過宜家係最想搵適合自己嘅人，或者我都適合佢嘅人。」
 
對於今次與王君馨首次合作，祉君說：「我好妒忌Grace人生初戀就成為結婚對象，人生伴侶，呢個係好少有。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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