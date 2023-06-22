【運輸展覽】四大巨頭巴黎簽合作備忘錄 首屆 Super Terminal Expo明年11月登陸亞博館

首屆 Super Terminal Expo 將於 2024 年 11 月登陸亞洲國際博覽館(亞博館）。亞博館與英富曼（Informa Markets）代表於 2023 年 6 月 19 日在巴黎簽署合作備忘錄，深化機構之間的合作，致力為 Super Terminal Expo 提升活動知名度，藉著分享專業知識和行業見解，促進商機。

由英富曼主辦的 Super Terminal Expo 將向業界展示頂尖解決方案和技術，推動運輸與物流之跨行業發展。展覽內容豐富，包括研討會、小組討論和主題演講，為與會者提供貨運及客運的最新趨勢、技術和優異案例分享等。 亞博館一直是舉辦具有規模的焦點活動之理想場地。是次 Super Terminal Expo 選址亞博館，基於其地理位置優越。

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亞博館位於粵港澳大灣區的中心點，接連香港國際機場，輕鬆可達全球 220 個目的地，是全球航空專家相聚交流的首選目的地。 香港機場管理局主席蘇澤光表示：「香港致力於推動航空和物流業的創新和發展，Super Terminal Expo 有助彰顯香港致力推動行業發展的決心，進一步鞏固香港作為國際航空、貿易與創科中心的領先地位。」 亞博館主席李天亦附和：「是次活動首次登陸香港，充分展示了國際級機場和屢獲殊榮的會展場地在結合各自獨特優勢時所能實現的協同效應，向全球展現香港的實力和魅力。」

▲ （左起）Aviation Week Network 大中華區董事總經理 Paul Burton 、英富曼商業發展 執行副總裁及國際展覽業協會主席麥高德、香港機場管理局主席蘇澤光及亞洲國際博覽館主席李天柱在巴黎簽署合作備忘錄。

事實上，Super Terminal Expo 2024 背後的標誌性合作，將為航空、運輸及物流等行業的專 業人士提供非凡機會，以合作開創更多創新解決方案，實現行業發展和進步。 英富曼商業發展執行副總裁、國際展覽業協會主席麥高德表示：「透過匯聚航空、航 運、鐵路和道路等領域的專業人才，Super Terminal Expo 為業內人士提供了一個不可多得的 平台，促進業界互相分享經驗、互相學習、交流和發展。」

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