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【郵輪旅遊】名勝世界壹號秋季推海南三亞航線　內地客最多獲$200交通補貼

社會 11:52 2023/06/21

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（名勝世界郵輪提供）

「名勝世界壹號」冬季推出海南島三亞航線，提供1、2、3、5及7晚的行程，逢周日、周三及周五出發。

    點擊圖片放大
    +2

由2023年9月24日起，由香港往返海南的郵輪行程如下：

  • 逢周日出發的3晚三亞航次
  • 逢周三出發的2晚三亞航次
  • 逢周五出發的2晚周末海上遊

更多靈活性的郵輪假期選擇：

  • 逢周日出發的5晚海南島郵輪假期，可自行安排3晚三亞住宿並於週五返回香港
  • 逢周三出發及回程的一周海南島全面郵輪假期，可自行安排4晚三亞住宿
  • 單程三亞郵輪假期，適合結合郵輪及飛航旅遊的旅客
  • 「名勝世界壹號」提供1、2、3、5及7晚的航線選擇

名勝世界郵輪會向入住內側及海景客房的內地郵輪乘客提供$100港元船上消費額；而入住露臺客房及套房則可獲$200港元船上消費額作為前往香港的交通補貼。此外，所有乘客還可獲得每人50公斤（內側及海景客房）或每人100公斤（露臺客房及套房）的免費行李額，讓他們在海南免稅店中購物。

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責任編輯：陳麗娜

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