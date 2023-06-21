【疏忽照顧】元朗男童疑被獨留車內　企司機位「學揸車」扭軚超牙煙

▲ 元朗一名男童疑被獨留私家車內，企司機位扭動軚盤「學揸車」。

獨留兒童在任何地方都易生意外！有網民近日在網上群組發布一條短片，有男童疑似被家長獨留在私家車上，可見男童站在司機位不斷扭動軚盤及玩弄水撥，他又不時張望車外，甚至想開啟車門，狀甚危險。

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該段影片在facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長1分08秒，片中見到地點位於元朗合益商場對出，一名男童站在寶馬私家車右側的駕駛位置上，他不時玩弄汽車水撥及按動軚盤喇叭，甚至雙手扭動軚盤，前方車輪也隨著男童的動作而轉向，非常牙煙。

之後男童不時張望車外，更欲開啟車門但被鎖上。而整條片未見有成年人露面，未知是不在車廂內，還是在後座躺睡中，故未有人阻止男童。

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網民直呼危險︰家長去咗邊？

多名網民看影片後大感震驚，並紛紛留言表示非常危險，應該要報警，「有意外邊個孭飛？」、「水撥開到，堂軑扭到，著住車咁危險」、「個家長去咗邊？好危險」，有人更直言︰「唔覺意俾個小朋友拉開車門跌出車外，咁啱又有車經過，咁就一世。」

根據運輸署資料顯示，3歲以下兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備；3歲及以上的年幼兒童亦應使用兒童束縛設備，加強保護作用，若沒有這些設備，兒童乘客便需使用一般的安全帶。

而據《道路交通條例》（香港法例第374章）第38(2)條所述︰「任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人」，即屬不小心駕駛，最高罰款5,000元及監禁6個月。法庭亦可依據同一條例第69(1)條，取消干犯不小心駕駛罪的人士的駕駛資格，由法庭決定合適的取消駕駛資格時期。

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責任編輯︰王明芳