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【御用惡人】吳毅將登台騷反派演技一秒變惡　90年代演活港片奸角私下為愛妻號

娛樂 12:53 2023/06/21

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吳毅將在內地登台突然騷演技！

曾經活躍90年代香港影視圈的吳毅將，早年北上發展，參演內地劇集和電影外，亦不時於内地酒吧登台和參與商演吸金。

近日，吳毅將現身廣東某酒吧登台，他以一身黑色服装打扮現身，他對着台下的觀眾重現其經典的壞人形象。只見吳毅將撩觀眾嗌交，他兇神惡煞大喊道：「咩呀？你講嘢呀？上嚟呀，驚你呀？上嚟呀！你老X！」

突然發難令全場人靜了，不過吳毅將瞬間變笑臉，大騷惡人演技的他即說：「係咪呢啲呀？呢啲係咩呀？呢啲係社會人，你睇幾多社會人，我就做戲咋，你地真真假假我唔知呀，總之大家開心。」

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另一短片中，見吳毅將於台上擺動身體，之後說：「係咪呀？成日以為嗰啲強姦犯呀！啲男人就最鍾意睇㗎啦，係咪呀？啱唔啱呀？」

之後有觀眾用手指向吳毅將兼問：「你得唔唔得呀？」吳毅將即爆粗說：「我X你！」其後他續稱：「個個都變態㗎，同我一樣，但係我鍾意。」

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被封港片御用惡人之一

出道40多年的吳毅將，於電影和電視劇以演反派起家，不少角色也是瘋狂變態，最經典為1994年於《弱殺》中扮演強姦智障少女的變態社工，另外於《南洋第一邪術》演咸濕降頭師以及《強姦終極篇之最後羔羊》演色魔，成為90年代「御用惡人」之一。

另外2017年，吳毅將在網劇《反黑》所演的「火屎」一角也很出位，遭「招積」挖眼縫嘴慘死。此外於電影《追龍》中，吳毅將這奸角反而成為亮點。

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吳毅將曾於抖音拍了一短片，片裡他問道：「你們為甚麼那麼喜歡看我演反派人物的戲呀？」之後他續說：「因為我演得好？不是，我相信人是反面和正面，我可能用了反面去演。」

不過吳毅將「警告」觀眾：「但是我告訴你，平時千萬不要用這個反面的性格，除非你們是用在正途之上和正能量？這就是以反為正。」

最後他很惡地說：「明白嗎?記住呀。對不起，我又發作了」，真係「膠」得來又幾有趣！

（取自微博）

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