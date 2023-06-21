【炎亞綸事件】炎亞綸突現身記者會鞠躬道歉　網紅耀樂當場崩潰揭當年真相

▲ 好哄動！

曾為男子組合飛輪海成員的炎亞綸捲入Me Too風波！昨日（6月20日）台灣網紅耀樂於社交平台爆料，指控當年跟炎亞綸交往時被偷拍性愛影片，其後於網上流出，耀樂更親揭跟炎亞綸過去的一段情！

對於今次桃色事件，炎亞綸不但未有迥避，更為此事發聲明道歉，跟大眾坦承一切。

突然出現鞠躬道歉

耀樂宣布今日（21日）中午12點在台灣舉辦記者會，據知當事人炎亞綸突然出現在現場，一現身就站到耀樂面前鞠躬道歉，耀樂當場崩潰趴在桌上。

耀樂在記者會上一開始，才剛說完「那年的我才16歲…」，之後炎亞綸突然出現令全場哄動，他說：「我是要跟他道歉，所以我還是對著他比較好，我要在這邊慎重的再跟你說一聲對不起，讓你承受不該承受的事情，真的很抱歉」，接着又再深深一鞠躬，其後耀樂當場崩潰趴在桌上。

炎亞綸又說：「今天是你的記者會，我想你有很多話要說，如果之後還有什麼問題或想聯絡我的話都可以，謝謝。」隨即轉身離開。

而耀樂從頭到尾都雙手緊抓且低著頭不敢看炎亞綸，情緒受到很大影響，並立即暫停記者會，約7分鐘後才再度現身。

▲ 炎亞綸鞠躬道歉

強調沒有偷拍

炎亞綸一邊哭一邊表示今天來就是跟耀樂說對不起：「絕對沒有做任何強迫意願的事情，這是真的」。

對於偷拍性愛片一事，他說：「絕對沒有偷拍」更痛哭失聲表示：「真的沒有強迫任何意願的事情，這是我沒有辦法想像他要用這種方式。」

被問到可能涉及法律刑責，他表示：「後續有任何問題我都會負責任。」

▲ 耀樂還原當年真相。

過程曝光

耀樂指自己在16歲時與炎亞綸認識，由於對於演藝事業相當憧憬，因此來到台北念書，至於第一次對方違反他意願強迫發生關係：「在2018年在橫店拍戲時，他會比我還要早起去做工作的準備，但他當時竟掀開棉被露出他的生殖器…」

即使耀樂嚴肅地向對方拒絕，惟其身形瘦小無力反抗，但對方仍沒停止，事後他只能自我催眠這是情侶間該有的行為。

耀樂指首次拍攝性愛影片，是在炎亞綸的天母住處，當時發現後當場拒絕對方，而炎亞綸也承諾不會再犯，沒想到2018年中秋節前夕發現他與炎亞綸性愛影片外流，當下感到非常驚慌，便私訊問炎亞綸何時偷拍錄影？

當時炎亞綸表示不知道為何影片會外流，可能是送修手機被盜用照片。

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認為炎亞綸冇誠意

如今過了5年，耀樂質疑炎亞綸敷衍了事，加上他指只跟炎亞綸一人發生過性行為，甚至質疑是炎亞綸流出，因此要求他把這5年調查出來的證據公開說明。

此外，拍攝未成年少男性愛影片本就違法，希望炎亞綸說明清楚，不要再混淆視聽。

耀樂表示如今選擇站出來，是擔心有更多人受害，因此若自己不先勇敢站出來，怎麼幫助其他受害者。

對於炎亞綸遭到爆料後才道歉，他認為這種道歉相當沒有誠意，無法接受。

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與許多受害者互相打氣

耀樂表示2018年至今有許多相關案件發生，也與許多受害者私訊互相打氣，並向所有人喊話：「這些都不是我們自己的問題！」

他又坦承這是許多人一輩子的傷，對於很多人而言，可能永遠都無法重新站起來，而他是有親友支撐才能回歸校園，但也強調這個傷痛永遠都在。

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