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【倫常慘劇】不忍92歲老伴長年癱瘓臥床　91歲丈夫用電線勒斃愛妻：我們天堂再婚

健康 12:51 2023/06/21

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不忍92歲老伴長年癱瘓臥床，91歲丈夫用電線勒斃愛妻。

日本東京一間安老院發生倫常慘劇！一名91歲老翁疑不忍愛妻長期卧病在床受苦，於是使用電線親手將她勒斃。他事後向警方表示，殺人動機是不忍妻子長期癱瘓、不良於行，因此想親自送她上路，再自行了斷生命，希望兩人上了天國後就可以重新結婚。

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【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

根據日本傳媒報道，事發於周日（18日）晚上，於東京都羽村市一間安老院內，有職員發現其中一名入住者的生命監測器出現異常，於是入房視察，竟發現92歲的老婦森田常子耳鼻滲血，倒臥床上陷入昏迷。安老院立即報警並將森田常子送往醫院搶救，惟後者最後仍不治身亡，死因疑為窒息死亡。

兩日後（20日），警方以涉嫌謀殺拘捕其91歲丈夫森田良。對罪行直認不諱的森田良指，當時是以電線勒住妻子的頸部，他又透露殺人動機，「我的妻子年事已高，不能動了。我打算將妻子送上天國後再隨她而去，在天國再結婚。」據了解，兩人自2022年3月起入住這間老人安養中心，怎知才過了1年就發生悲劇。

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責任編輯：羅嘉欣

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