【防疫基金】涉虛報8住址圖騙防疫基金64萬　公司董事認企圖欺詐8罪囚17個月

▲ 涉虛報8個住址圖騙防疫基金64萬，吳龍飛認8項企圖欺詐判監17個月（資料圖片）

前自由黨成員、「80後樓神」吳龍飛涉向政府虛報8個公司地址申請政府防疫抗疫基金共64萬元，並在統籌局拒絕申請後再提上訴。吳今（21日）於區域法院承認8項企圖欺詐罪，被判監17個月。代表律師求情時透露，被告在起訴後亦曾試圖自殺。法官判刑時，被告屬有計劃犯案，即時監禁是唯一選擇。

被告吳龍飛（43歲，公司董事），今承認8項企圖欺詐罪，被告另被控的3項企圖欺詐罪則獲存檔法庭。

代表律師求情時指，被告在事件中未有得益，被告亦在被通知申請上訴駁回前主動撤回申請，本案案情並非最嚴重。代表律師又透露有議員及社會賢達替被告撰寫求情信。

代表律師又指，被告女兒親眼目睹被告被捕而出現選擇性緘默症，被告在起訴後亦曾試圖自殺，希望法官對此作判刑考慮，並替被告索取社會服務令報告。

法官判刑時指，本案罪行與政府防疫抗疫基金下，推出「零售業資助計劃」有關，故未有相關案例，又指辯方提議可考慮詐騙綜援的案例，惟法官認為綜援案例大多涉及基層市民，對本案參考價值不大。

法官又指，本案涉及8項申請，涉款64萬元，被告屬有計劃犯案，即時監禁是唯一選擇。法官指，被告申請被拒後再提出上訴，並提交不正確資料。此外，政府在案中沒有損失，相關分店亦是被告所租用，遂將被告判監17個月。

案情指，被告為安樂窩國際集團有限公司（安樂窩）唯一的董事及股東。及至2020年3月16日，政府在防疫抗疫基金下，推出「零售業資助計劃」。

統籌局於2020年4月12日接獲安樂窩西灣河、旺角、尖沙咀、銅鑼灣及灣仔等分店的有關網上申請。羅兵咸永道及統籌處高級經濟師陳大衞審視上述8項申請，認為所述商店並非經營主要及實質零售業務，因此拒絕8項申請。

當局於2020年5月29日及30日收到被告發出的8封上訴電郵，當中述明涉案商店是固定實體商店，亦夾附了補充文件，如印花證明書、一些家居用品的相片及一些銷售發票。陳將該些相片與涉案商店地址及早前提交的相片作比較，懷疑該些相片並非在涉案商店内拍攝，遂拒絕上訴申請。

2020年7月7日，警方拘捕兩名申請人，罪名是提交欺詐資助申請而企圖欺詐，並舉行傳媒簡報會。被告翌日再發放8封電子郵件予統籌局，聲稱零售生意不好，負擔不起租金。公司因此決定結束業務，放棄上訴。

控罪指，被告於2020年4月12日與2020年7月8日期間，虛假地向人力資源規劃及扶貧統籌處人員及其代理人，即羅兵咸永道諮詢服務有限公司的僱員，表示就零售業資助計劃申請所提供的資料及證明文件為真確、完整及準確的，當中被告虛假地表列在2020年1月1日前於西灣河、尖沙咀及觀塘等11個地址，營運一間名為「安樂高國際集團有限公司」的主要及實質零售業務店舖，以此領取防疫抗疫基金援助，而企圖誘使上述職員發放合共88萬元的援助。

記者：梁錦麟