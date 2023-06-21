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【超市大搜查】日本《LDK》比拼7款防曬噴霧　實測紫外線阻截率最高達99.5%

健康 16:42 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

日本《LDK》比拼7款防曬噴霧，實測紫外線阻截率最高達99.5%。

夏天出門當然要做好防曬，除了傳統的防曬霜，市面上亦推出了各種防曬噴霧，適合用於身體和頭髮，相當方便。日本雜誌《LDK the Beauty》最近比拼7款防曬噴霧，實測防紫外線效能和使用感。

最新影片：

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【活得健康啲】工作壓力大患情緒病怕搭公共交通　港女愛揸電單車轉行做外賣車手

《LDK the Beauty》搜羅了市面7款防曬噴霧，並進行以下2項測試，根據評分結果整理出排名。

測試一：防紫外線效能

在透明膠板上噴防曬噴霧，並在膠板下放置紫外線測試紙，觀察經陽光暴曬後，測試紙的顔色變化，變化愈小，阻截紫外線能力愈強。

測試二：使用感

以真人皮膚實測防曬噴霧，評估各款產品的使用感。

點擊下圖看7款防曬噴霧完整榜單：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

在本次測試中，共有5款產品獲得A級總評，當中以「noiro Scented UV Spray」的綜合評分最高，防曬效能出色，噴霧細膩，被推薦為「Best Buy」。

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責任編輯：羅嘉欣

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