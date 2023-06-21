【早戀失身】揭15歲女拍拖一年兼失身　港媽氣憤擬報警網民一句勸喻

▲ 港媽揭15歲女早戀兼失身，一氣之下擬報警。（iStock圖片，非當事人）

子女早戀甚至發生性關係，父母必然擔心。有港媽在網上討論區發文指，近日發現15歲女兒拍拖一年多，甚至在拍拖初期已失身，令港媽十分氣憤，更考慮報警，但又擔心影響女兒學習情緒，因而向網民求助。

有港媽在「親子王國」討論區發文指，近日發現15歲的女兒已拍拖一年多，她亦坦言從14歲拍拖初期，就跟18歲的男友持續發生性關係，令港媽十分憤怒，

原來女兒平日以跟女同學外出為由，偷偷與男友約會，她一怒之下打了女兒，事後感到後悔。她直言，女兒是她的心頭肉，無法接受女兒失身的事實，「我應該報警處理嗎？」

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她又擔心報警的話，會對女兒的前途和心理造成重大影響。女兒求她不要報警，怕事件張揚出去，影響學習情緒。女兒從這個學期開始，已願意努力去準備兩年後的DSE公開考試，

大家做父母的可否給些意見？我心急如焚！

帖文引起討論，不少網民建議不要報警，報警雖然出一口氣，男生得到刑罰，卻會影響女兒和男友的前途；有人更認為，不懷孕已經好好，「教佢安全性行為嘅重要性，比報警甚至叫佢唔做更加好」。

港媽回應指，以往見到他人類似的帖文，自己都會傾向支持別人報警，但發生在自己身上，卻很難下決定。理智上知道女兒沒有懷孕已經很好，應要顧及她的感受和前途，但情感上很難說服自己接受，她亦掙扎自己是想出口氣，還是為了女兒。

養了15年的小白菜以為是乖乖女，而家我真係晴天霹靂！

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責任編輯:王明芳