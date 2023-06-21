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【樂天女孩】張雅涵晒水著照陪粉絲度夏日　Kimi養成21吋小蠻腰有妙法【多圖】

娛樂 14:26 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

張雅涵（Kimi）派福利！

現年27歲的張雅涵（Kimi）是現任「樂天女孩」成員之一，擁有甜美樣貌與好身材。Kimi於IG帖文發布與林襄等成員同遊泰國的相片，Kimi、林襄分別身穿藍、白比堅尼，大騷豐滿身材！

【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】

網民對Kimi「心心眼」

林襄、Kimi先後發布遊泰的比堅尼照，在林襄的帖文中，有不少網民留言追問，「我比較想知道穿藍色比基尼的是誰」、「旁邊的美女是？」，由於林襄未有在帖文中標記Kimi的IG，所以才鬧出「笑話」。

在Kimi的帖文中，網民都對她的一副好身材讚不絕口，無論是Kimi的獨照也好，抑或是與林襄的合照，同樣是令人目不暇給。

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推出6本寫真

Kimi曾推出過6本寫真，憑34C上圍及21吋小蠻腰，在IG有超過70名萬粉絲。她的最新一本作品是《涵氧女孩》，《涵氧女孩》也是其第五首個人單曲。

在J2節目《自然系女子旅行》中，Kimi接受訪問時，解構21吋小蠻腰是如何鍊成，她說:「新歌《涵氧女孩》的舞蹈可以練很多腰線，練著練著就有更明顯的腰線了。平時一個禮拜去兩三天的重訓，控制飲食和盡量早點睡。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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