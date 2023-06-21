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【好睡好起】方東昇實測愛迪生睡夢攞靈感大法　蔡一傑親揭曾「瞓覺作曲」經歷

娛樂 13:28 2023/06/21

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今集主題係「夢境成真」。

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，本周四（6月22日）及周五（6月23日）晚播出最後兩集。

《好睡好起》明晚（6月22日）播出的第9集主題是「夢境成真」，3位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣邀來不同界別人士分享有趣夢境，又探討如何在半夢半醒間找到靈感。

方東昇再做白老鼠。

刺激小宇宙爆發

相傳發明家愛迪生需要靈感時，會閉起雙眼手持匙羮或小球，當進入睡夢，手上東西會跌落地，發出聲響，刺激自己小宇宙「大爆發」。

為了向發明大師取經，方東昇再做白老鼠，靠一隻湯匙及餅乾罐實測「睡夢靈感提煉大法」。

靠一隻湯匙及餅乾罐實測「睡夢靈感提煉大法」。

蔡一傑「瞓覺作曲」

節目還邀來歌手蔡一傑分享神奇的「瞓覺作曲」經歷：「（試過）瞓覺瞓到一半，突然melody喺我腦海入面浮現出嚟，直情喺夢境入面作咗首歌。跟住喺朦朧之間，以前我記得我個（床頭）櫃有一部錄音機，我會哼咗melody去個錄音機度。」

對於創作人而言，夢境成真求之不得，但對於「發夢期夢遊」患者，把夢境帶到現實可能傷害自己甚至枕邊人。透過中大醫學院提供的片段，觀眾直擊患者無定向出拳及踢腿，甚至整個人彈起。

蔡一傑現身分享「瞓覺作曲」親身經歷。

中大精神科學系系主任榮潤國指出，「發夢期夢遊」以長者為主，類似行為更可能是「腦退化前期徵狀」。

另外，攝製隊又走訪樹仁大學的神經心理學實驗室，見證大學研究人員如何為了記錄夢的內容，多次打斷「睡夢實驗」參加者的睡眠。

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