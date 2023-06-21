【食用安全】港人夫婦北上食燒蠔　丈夫又痾又嘔險送院網民教1招免中伏

▲ 港人夫婦北上食燒蠔，丈夫又痾又嘔險需送院網民教1招免中伏

天氣炎熱要小心食物變質！近日有港人夫婦北上按摩後到燒烤店品嘗燒蠔，不料用餐2小時後丈夫卻出現嚴重肚瀉，之後更再次衝進廁所嘔吐，幾乎需要送院治理。有網民就勸諭，吃燒蠔前應確保食物已熟透，亦有人教路吃海鮮前可以聞一聞，確認沒有變壞的味道才進食。

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事主上周三（6月14日）於Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」發文，指自己與丈夫周一（12日）北上按摩，之後前往附近一間名為「水圍蚝燒」的餐廳用膳。兩人原本打算吃串燒，但侍應表示串燒只在晚上供應，於是他們便點了最大尺寸的燒蠔。事主憶述，當時將蠔放進口中能感覺到溫度「唔算好熱」，不像是即燒，但味道足夠。

然而用餐2小時後，女事主的丈夫便表示肚痛，更出現肚痾的情況，在廁所裡逗留長達20分鐘。事主表示當時心中已「怯一怯」，不料幾分鐘後，丈夫再次衝進廁所嘔吐2至3分鐘，聲音大到連外面的事主都能清楚聽到。事主指，丈夫嘔吐完之後滿頭大汗，遂詢問對方是否需要到醫院求醫，但他就表示嘔完已有好轉。兩人稍作休息，待丈夫臉色「冇咁白」後便連忙起程回港。

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帖文引來不少網民回應，有人點出夏天炎熱，容易影響食物，最好少吃蠔類這些容易變壞的「高危食物」；亦有人指事主夫婦幫襯的餐廳早有前科，「又係呢間出事」、「呢間巳知有多人中招，出po fb 最少有兩篇貼文」、「我睇過幾次，都話食完呢間都唔舒服！」

另外，有網民就建議在進食海鮮前先聞一聞氣味，一旦發現有問題就應該請店員作更換處理。亦有人分享過往經驗，指在事主夫婦惠顧的同一間餐廳點了6隻蠔，其中2隻「冇乜滾」，便即時請店員拿回廚房「補一補火」，確保煮熟才吃。

根據食安中心資料，未經煮熟的蠔是高風險食物，因為蠔本身屬濾食性動物，會經常過濾海水，體內累積水中的物質，包括弧菌、諾如病毒及甲型肝炎病毒等致病微生物；如果進食未煮熟的蠔，有可能會受感染並引致食物中毒。

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責任編輯：羅嘉欣