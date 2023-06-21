【電話詐騙】商經局：將成立短信發放人登記制度　年底前在銀行業試行

▲ 陳百里表示，將成立短訊發放人登記制度。（林宇翔攝）

為加強打擊電話詐騙活動，商務及經濟發展局副局長陳百里表示，將成立短信發放人登記制度，並成立專責工作小組，就技術方案、細節安排等，與銀行、電信界等持份者商討，目標在今年7月底，制定實務守則，並在今年10月底，完成網絡系統升級，和發送者登記名冊的籌備工作，期望在年底前，在銀行業試行，並根據經驗逐漸擴展至其他行業。他又提醒市民，應該提高警惕，有任何懷疑應該立即向警方求助。

立法會大會上，提出質詢的立法會議員梁文廣表示，看到政府、金融、通訊、執法部門及銀行都做了不少工作，但近年不少騙案，騙徒並不會購買大額貴重物品，反而是透過小額購買行為，例如購買點數卡、禮券等避開偵查。他問及當局，政府會如何協助，推動金融機構研發研發更多識別措施，分別出異常交易。陳百里指出，若出現短時間之內多個小額交易，銀行會主動詢問客戶。

民建聯立法會議員梁熙則建議，可參考東莞防詐騙辦法，即在受騙人居住的一定範圍張貼告示，以提醒市民詐騙就在身邊。政府回應指，會與防罪辦仔細研究，但亦要考慮是否會對受害人進行二次傷害。

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記者：趙居逸