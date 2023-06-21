  • 32°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 14:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電話詐騙】商經局：將成立短信發放人登記制度　年底前在銀行業試行

政治 13:43 2023/06/21

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

陳百里表示，將成立短訊發放人登記制度。（林宇翔攝）

為加強打擊電話詐騙活動，商務及經濟發展局副局長陳百里表示，將成立短信發放人登記制度，並成立專責工作小組，就技術方案、細節安排等，與銀行、電信界等持份者商討，目標在今年7月底，制定實務守則，並在今年10月底，完成網絡系統升級，和發送者登記名冊的籌備工作，期望在年底前，在銀行業試行，並根據經驗逐漸擴展至其他行業。他又提醒市民，應該提高警惕，有任何懷疑應該立即向警方求助。

立法會大會上，提出質詢的立法會議員梁文廣表示，看到政府、金融、通訊、執法部門及銀行都做了不少工作，但近年不少騙案，騙徒並不會購買大額貴重物品，反而是透過小額購買行為，例如購買點數卡、禮券等避開偵查。他問及當局，政府會如何協助，推動金融機構研發研發更多識別措施，分別出異常交易。陳百里指出，若出現短時間之內多個小額交易，銀行會主動詢問客戶。

民建聯立法會議員梁熙則建議，可參考東莞防詐騙辦法，即在受騙人居住的一定範圍張貼告示，以提醒市民詐騙就在身邊。政府回應指，會與防罪辦仔細研究，但亦要考慮是否會對受害人進行二次傷害。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【東張西望】罕見病患者憑努力教琴儲逾百萬　騙徒連環欺詐騙取畢生積蓄【有片】
13:30 2023/06/08
【東張西望】罕見病患者憑努力教琴儲逾百萬　騙徒連環欺詐騙取畢生積蓄【有片】
【上訴候判】曹貴子及兩前高層涉串謀詐騙脫罪　上訴庭駁回律政司上訴
14:08 2023/06/16
【上訴候判】曹貴子及兩前高層涉串謀詐騙脫罪　上訴庭駁回律政司上訴
【慎防詐騙】語音通知訛稱入境處通知申領證件　入境處籲市民慎防可疑來電
16:15 2023/06/16
【慎防詐騙】語音通知訛稱入境處通知申領證件　入境處籲市民慎防可疑來電

你可能感興趣

【東張西望】罕見病患者憑努力教琴儲逾百萬　騙徒連環欺詐騙取畢生積蓄【有片】
13:30 2023/06/08
【東張西望】罕見病患者憑努力教琴儲逾百萬　騙徒連環欺詐騙取畢生積蓄【有片】
【上訴候判】曹貴子及兩前高層涉串謀詐騙脫罪　上訴庭駁回律政司上訴
14:08 2023/06/16
【上訴候判】曹貴子及兩前高層涉串謀詐騙脫罪　上訴庭駁回律政司上訴
【慎防詐騙】語音通知訛稱入境處通知申領證件　入境處籲市民慎防可疑來電
16:15 2023/06/16
【慎防詐騙】語音通知訛稱入境處通知申領證件　入境處籲市民慎防可疑來電
經濟 梁熙 東莞 民建聯 發展局 商務及經濟發展局 立法會 金融 行業 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌