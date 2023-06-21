【速命道】劉德華懷緬與柯受良颱風下拍MV　林嘉欣自爆是惡司機︰塞車會cut線

劉德華（華仔）及林嘉欣（Karena）兩位影帝影后級近日再次合作扮夫妻，為台灣極速飛車電影《速命道》特別演出，電影於6月29日在香港上映，由已故「亞洲第一飛人」柯受良（黑哥）的次子柯有謙首次執導，編劇則是黑哥長子柯有倫及邱炳豪。

當年，華仔與黑哥因合作經典金曲《笨小孩》結緣，今次為亡友的兒子特別演出，可謂有情有義。

▲ 劉德華說當日柯有謙邀他演出電影，他想也不想便接下了老朋友之子的邀請。

劉德華說當日柯有謙邀他演出，想也不想便接下老朋友之子的邀請：「沒有考慮就答應了跟有謙合作，期望年青人為電影寫下新的一個篇章。」

他續指：「這次與有謙合作既是緣份，也是一次有意義的傳承，希望未來日子可以看到他更多的作品。也許是自小受爸爸的熏陶，他們兩兄弟都很愛賽車，所以對賽車題材的電影有一份情意結。雖然有謙在電影導演的崗位上仍是新人，但看得出兩人對電影很有熱誠、才華 。」

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華仔曾幫忙照顧黑哥兒子

談到1998年與黑哥合作的經典歌曲《笨小孩》，華仔坦言十分難忘，這首歌由他填詞，並與黑哥及吳宗憲合唱，三人還在颱風下拍攝MV︰「我認識的黑哥是對工作很有熱誠的人， 最難忘一定是當年拍《笨小孩》的MV ，我跟黑哥、吳忠憲在刮颱風下走到街上走來走去，雖然很傻氣，但大家一條心像兄弟們無懼風雨的完成拍攝。」

MV中，三人在街頭避雨，又幫手移走路上被大風吹斷的樹枝，完美體現出笨小孩的精神。

事實上柯氏一家與華仔交情甚深，導演柯有謙表示：「兒時爸爸柯受良忙著籌備飛越黃河時，都是華哥在照顧我們兄弟，很感謝他的照顧，第一時間就想要邀請華哥參與演出，也感謝他一口答應。」

▲ 劉德華為台灣極速飛車電影《速命道》特別演出。

兩演夫妻合作默契十足

今次華仔在《速命道》中飾演神秘角色「大尾」，角色亦正亦邪，而林嘉欣則演他老婆，Karena笑指兩人默契十足︰「今次是第二次與華仔演夫妻，感覺大家已有默契，因為身體語言呃唔到人，加上華仔是一個很charming非常容易令人愛上的人，所以一點難度都沒有。」

戲中Karena與華仔有一名女兒，拍攝時現場有半歲大的BB也有6歲的小演員，幸運地兩位都很乖巧，拍攝非常順利。

▲ 今次華仔在《速命道》中飾演神秘角色「大尾」，角色亦正亦邪。

《速命道》故事圍繞飛車、賽車，Karena指如果有機會都很想挑戰車手的角色，她還自爆現實中是個惡死司機︰「我揸車好惡㗎，一塞車就好𤷪𤺧，排隊成日排唔到自己就會開始cut線。」

她揸車主要都是返陶瓷室、回公司、接送小朋友，就算𤷪𤺧都絕對會安全駕駛。

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