【殺嬰候判】涉於深井天橋拋兩周嬰落地　42歲母認殺嬰罪還押候判

▲ 涉於深井天橋拋兩周嬰落地，42歲母認殺嬰罪還押候判。（資料圖片）

42歲女秘書涉疑於青龍頭一條天橋將約兩周大的女兒扔下，隨後自行報警，於警誡下稱因擔心未能照顧女兒而經常失眠，曾向丈夫透露想自殺或殺死女嬰。涉案女秘書今（21日）於高等法院承認1項殺嬰罪，法官遂將案件押後至7月5日判刑，以替被告索取感化報告，其間被告須還押。

被告梁嘉儀（現時42歲，報稱任職秘書），承認於2022年3月4日在荃灣青山公路的行人天橋，因故意作為，將嬰兒從天橋拋下，導致她不足12個月大的嬰兒死亡。

代表律師求情時指，案件實屬悲劇，被告現已得到應有懲罰，又指被告希望在事情了結後才重回社會，故未有保釋申請。

法官遂將案件押後至7月5日判刑，以替被告索取感化報告，其間被告須還押。法官又認同案件屬悲劇，稱若感化報告正面，很大機會以感化令處理。

案情指，被告案發時41歲，與其丈夫於2013年結婚，在2022年2月16日剖腹產下5磅女嬰，3人同居於荃灣某單位。被告於案發當日清晨5時許將女嬰抱出所住，帶到至深井的1條行人天橋上，並將女嬰抱出欄杆外，由離地7.5米高的天橋扔下。

被告其後立即檢查女嬰及報警。救護員到場後發現女嬰仍呼吸，隨後將女嬰送往瑪嘉烈醫院搶救，女嬰同日早上證實死亡。驗屍後發現女嬰死於頭部受傷。

被告同日被捕，在警誡下稱因擔心未能照顧女嬰而經常失眠，被告在案發前1天曾向丈夫稱打算自殺或殺死女嬰，丈夫則勸她放鬆。

被告續於警誡下稱，案發當日由於女嬰一直哭泣，遂抱走女嬰離開單位，以免吵醒丈夫。被告指，當時突然有衝動想將女兒拋出天橋，遂將女嬰伸出橋外，向女道歉後便放手。心理報告顯示，被告案發時精神狀態受分娩影響，未完全恢復。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟