【網店詐騙】網店賣日本尿片套票走數　7事主小額勝訴官頒令網店賠2.6萬元

▲ （Baby-clan.com親子網Facebook截圖）

親子用品網店Baby Clan預售尿片套票後未有如期交貨，多名苦主早前入稟小額錢債審裁處，向網店追討退款。由於被告人缺席聆訊，審裁官判處7名控告有限公司的事主勝訴，被告人共須賠償退款約2.6萬元。其餘案件押後至8月21日再訊，待申索人蒐證。

22名申索人分21宗案件申索，被告人分別經營網店的吳文鳳或網店的有限公司。申索書內容大致相同，指申索人在涉事網店購買尿片後，網店沒有依時送貨，要求退款不果，遂向網店索取退款，金額介乎1,746元至14,400元，涉款共約9.6萬元。

審裁處今處理15宗案件，由於有限公司代表未有到庭，審裁官作出缺席判決，判7名向有限公司申索的人士勝訴，被告人共須支付共26,300元退款。審裁官指判決書稍後將送達被告人，若被告人選擇解辯或須再開庭處理，如被告人拒絕支付退款或無出庭辯解，申索人或須採取法律行動要求被告人退款。

至於其餘向吳追討的案件，審裁官指示申索人向銀行索取吳的戶口持有人資訊，押後至8月21日再訊。

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記者：陳曉欣