  • 30°C
香港時間 : 2023621日 (週三) 15:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網店詐騙】網店賣日本尿片套票走數　7事主小額勝訴官頒令網店賠2.6萬元

社會 14:15 2023/06/21

分享：

分享：

熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（Baby-clan.com親子網Facebook截圖）

親子用品網店Baby Clan預售尿片套票後未有如期交貨，多名苦主早前入稟小額錢債審裁處，向網店追討退款。由於被告人缺席聆訊，審裁官判處7名控告有限公司的事主勝訴，被告人共須賠償退款約2.6萬元。其餘案件押後至8月21日再訊，待申索人蒐證。

22名申索人分21宗案件申索，被告人分別經營網店的吳文鳳或網店的有限公司。申索書內容大致相同，指申索人在涉事網店購買尿片後，網店沒有依時送貨，要求退款不果，遂向網店索取退款，金額介乎1,746元至14,400元，涉款共約9.6萬元。

審裁處今處理15宗案件，由於有限公司代表未有到庭，審裁官作出缺席判決，判7名向有限公司申索的人士勝訴，被告人共須支付共26,300元退款。審裁官指判決書稍後將送達被告人，若被告人選擇解辯或須再開庭處理，如被告人拒絕支付退款或無出庭辯解，申索人或須採取法律行動要求被告人退款。

至於其餘向吳追討的案件，審裁官指示申索人向銀行索取吳的戶口持有人資訊，押後至8月21日再訊。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【滾水傷人】元朗餐廳職員起爭執　女職員滾水潑面被捕
今日 10:20
【滾水傷人】元朗餐廳職員起爭執　女職員滾水潑面被捕
【高空墮物】中環美國銀行大廈高空墮物　擊毀1輛寶馬車尾玻璃
今日 11:49
【高空墮物】中環美國銀行大廈高空墮物　擊毀1輛寶馬車尾玻璃
【游泳遇溺】8旬嫗昨於西環泳棚游泳時遇溺　警成功拯救
今日 12:29
【游泳遇溺】8旬嫗昨於西環泳棚游泳時遇溺　警成功拯救
【防疫基金】涉虛報8住址圖騙防疫基金64萬　公司董事認企圖欺詐8罪囚17個月
今日 12:31
【防疫基金】涉虛報8住址圖騙防疫基金64萬　公司董事認企圖欺詐8罪囚17個月
【殺嬰候判】涉於深井天橋拋兩周嬰落地　42歲母認殺嬰罪還押候判
今日 14:12
【殺嬰候判】涉於深井天橋拋兩周嬰落地　42歲母認殺嬰罪還押候判

你可能感興趣

【滾水傷人】元朗餐廳職員起爭執　女職員滾水潑面被捕
今日 10:20
【滾水傷人】元朗餐廳職員起爭執　女職員滾水潑面被捕
【高空墮物】中環美國銀行大廈高空墮物　擊毀1輛寶馬車尾玻璃
今日 11:49
【高空墮物】中環美國銀行大廈高空墮物　擊毀1輛寶馬車尾玻璃
【游泳遇溺】8旬嫗昨於西環泳棚游泳時遇溺　警成功拯救
今日 12:29
【游泳遇溺】8旬嫗昨於西環泳棚游泳時遇溺　警成功拯救
罪案 小額錢債審裁處 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌