【日本直擊】百達翡麗2023年東京鐘錶藝術大展　逾8個展區展出500枚時計【內附詳情】

▲ 「2023百達翡麗東京鐘錶藝術大展」，是錶王歷來最具規模、最大型的免費展覽活動，展出500枚時計。

百達翡麗（Patek Philippe） 舉行錶展，帶有「補完」計的意義。如何將184年製作高級鐘錶歷史進程，自家引以為傲的錶作、專利和技術上的突破，以深入淺出、簡單而隆重的方法展示給大眾？品牌選擇「GRAND EXHIBITION “WATCH ART” TOKYO 2023」呈現，好讓新知舊雨一次過溫故知新、認識錶王的最好機會！

在錶壇有「錶王」之稱的Patek Philippe（百達翡麗）自2012年開始，於全球各地舉辦鐘錶藝術大展，包括在杜拜（2012年）、慕尼黑（2013年）、倫敦（2015年）、紐約（2017年）和新加坡（2019年）等，累計約16.5 萬人參觀。

逾8個展區和500枚時計

來到第六屆更定名為「2023百達翡麗東京鐘錶藝術大展」，是錶王歷來最具規模、最大型的免費展覽活動，好讓大眾從中了解錶王的作品、文化傳統、製錶哲學和專業造詣。是次「2023百達翡麗東京鐘錶藝術大展」為期 16 天（由 6 月10 至 25 日），於西新宿商業區三角廣場內舉行，展場佔地逾 2,500 多平方米。

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展覽分為約8個主題展區，品牌把位於日內瓦的 Rue du Rhone、坐落 Plan-les-Ouates 的製錶綜合大樓和時計歷史館「搬到」西新宿，錶迷也如同打開「隨意門」進入錶王的核心區域。為隆重其事，錶王帶來逾 500 多枚時計及精品供邀參觀人士觀賞，並推出 6 款限量時計及一系列珍稀手工藝時計助興。

從珍藏看工藝

而從8個主題展區中（今屆增設超級複雜功能時計、音韻大師和歷史錶主專區等），更體會錶王對鐘錶歷史保育、對稀有手工藝傳承的初心。除了精選日內瓦錶王時計歷史館約 190 件珍藏，參展時計部分來自「古董時計系列」（十六至十九世紀初） 館藏 ，包括世上一些最古老的鐘錶。

同場展出約 40 枚獨一時計及限量作品 （拱頂枱鐘、枱鐘、袋錶和腕錶），從中可看到錶王在微繪琺瑯、掐絲琺瑯、人手精雕、微型木鑲嵌、人手精雕交錯飾紋及寶石鑲嵌等非凡工藝。此外，參觀者或錶迷可在場細賞一些由日本錶主借出作展覽的「精雕細繪」錶作。

▲ 錶展可看到專為女士而設的懷錶設計，在那個年代是突破想像的錶作。（圖片：黃鑑江攝）

複雜功能時計是錶王一大專長領域，展覽亦預留廣闊空間展出旗下作品，其中一個展室將展示錶王一手設計與製成的機芯系列，更增闢專區部件製作步驟一一「展」述，觀看他們示範多款機芯的製作工序，一睹製錶大師的技藝。其中包括錶王於 1925年的作品，是已知世上首枚萬年曆腕錶 （藏品編號P-72）和世上最複雜具備20項複雜功能的日月陀飛輪腕錶（ref.6002R-001）。

錶王出6款限量版助興！

為錶展增添紀念性，錶王推出6款特別版專為日本市場而設的腕錶和珍稀手工藝時計系列。其中有集4重複雜功能於一身的腕錶（ref.5308P-010），和最新世界時間腕錶（ref.5330G-010），是全球首枚可日期與當地時間同步顯示，開創World Timer先河。至於女裝複雜功能時計方面，錶王特此推出Calatrava系列最新兩款新色，新款錶殼綫條流麗。​​​​​​​

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2023年百達翡麗東京鐘錶藝術大展

日期︰由即日至6月25日

時間︰10am - 8pm（每日7pm後停止入場）

10am - 5pm（6月25日4pm後停止入場）

地點︰東京新宿區住友大廈三角廣場

（免費入場，須預先登記）

記者：黃鑑江