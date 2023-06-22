綫上綫下齊包糉 煤氣公司再創健力士世界紀錄ᵀᴹ榮譽

今天是端午節，相信不少家庭皆會食糉應節。香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）連續23年藉此佳節舉辦「萬糉同心為公益」活動，透過捐贈愛心糉為社區送暖。適值迎來疫後首個端陽佳節，有關活動特別以「全城 ‧ 傳承糉是情」為主題，滙聚社會各界合力實現綫上綫下最多人一同包糉的創舉，令煤氣公司繼2000年及2007年後，再度成功創下健力士世界紀錄ᵀᴹ榮譽，進一步傳承中國人包糉的精湛手藝與優良傳統。

▲ 民政及青年事務局局長麥美娟（右）及煤氣公司常務董事黃維義（左）在名廚黃亞保（保哥）指導下即場學習包糉。

這項結合實體和綫上方式的大型包糉活動於上周六（6月17日）舉行，吸引逾400人參與。在實體活動方面，參與團體代表包括煤氣溫馨義工隊、香港女童軍總會、香港童軍總會、義務工作發展局、中華廚藝學院，以及少數族裔團體香港社區網絡等一眾參加者，聯同民政及青年事務局局長麥美娟與立法會議員，齊集尖沙咀街坊福利會即場包糉 。而綫上包糉活動，則在港九新界多個地區團體、社福機構，以及煤氣公司在全國約50個省市地區的內地合資公司同步舉行。

▲ 活動同步於綫上舉行，香港與內地共同參與這項包糭盛事。

官方派員見證 核實完成創舉

根據大會規定，所有參加者必須在15分鐘時限內，完成最少一隻完整而包紮結實的糉子；其中透過綫上平台參與活動的人士，更需要在鏡頭前清晰直播整個包糉過程。為核實挑戰結果，健力士世界紀錄當日派出認證官親臨現場，全程進行見證並檢視包好的糉子，最終確認是次活動共有421名參加者完成挑戰，成功創造「綫上綫下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄ᵀᴹ榮譽。

▲ 在健力士世界紀錄認證官見證下，「萬糉同心為公益」活動成功創下「綫上綫下最多人齊包糉」的健力士世界紀錄ᵀᴹ榮譽，並由煤氣公司常務董事黃維義（右）代表接受證書。

應邀出席活動的民政及青年事務局局長麥美娟自言是首次包糉，喜見煤氣公司以創造世界紀錄的方式，凝聚社會各界共襄善舉，同時傳承包糉的中華文化傳統。「很高興有機會參與這項創舉，與大家一起創下世界紀錄，期待煤氣公司日後能繼續結合傳統，舉辦更多公益活動。」

▲ 各界義工在尖沙咀街坊福利會一同包糉。

傳承優良傳統 鼓勵年輕一代參與

對於是次活動順利舉行，煤氣公司常務董事黃維義尤為感謝綫上綫下各界參與者鼎力支持，以至能在16年後的今天，再度透過「萬糉同心為公益」的包糉活動，攜手創造另一項全新健力士世界紀錄ᵀᴹ稱號。「今年我們特別以『全城 ‧ 傳承』作為活動主題，希望用一種創新的方式，將中國人的優秀文化、傳統美德代代相傳；同時鼓勵大家在傳承包糉這門手藝的同時，也可將對社會不同有需要人士的關懷、愛心傳播開去、傳承下去。」

▲ 少數族裔參加者首次嘗試包糉，每個步驟亦相當認真。

▲ 樂齡女童軍帶同小女童軍參加活動，傳承行善精神。

為響應「傳承」的活動宗旨，大會邀得不少年輕一代到場參與包糉 。當中工程界立法會議員盧偉國亦帶領了15名年輕工程師組成「工程青年義工隊」，加入包糉義工行列，期望將工程界的助人精神向下一代傳承，積極貢獻社會，扶助弱勢社群。與此同時，為傳揚煤氣公司推廣關愛共融的理念，有關活動也邀請了多個來自巴基斯坦、菲律賓及印度的少數族裔家庭參加，包括煤氣公司的員工及其家人，藉此活動加深了解中華文化傳統，有助增強他們對香港的歸屬感。

▲ 來自義務工作發展局的義工朋友，當日亦有到場參與包糉活動。

延續「萬糉同心為公益」送贈「愛心糉」的傳統，當天在全港各區合共完成包裹逾三千隻糉子，已全數送贈予社區。今年煤氣公司合共派贈20萬隻「愛心糉」予長者及有需要人士，與社區共度端陽佳節。

「萬糉同心為公益」 二十三年不間斷

由煤氣公司舉辦的「萬糉同心為公益」活動，始創於2000年，延續至今已踏入第23年。即使在過去三年疫情期間，煤氣公司的同事仍堅持以不同形式，每年將愛心糉派贈給有需要人士，令這項活動從未間斷。連同今年送贈的20萬隻糉子，累計已送出合共450萬隻。

▲ 煤氣「萬糉同心為公益」活動已於2000年首創世界紀錄。

煤氣公司曾於2000年及2007年兩度打破健力士紀錄。其中一次是在2007年舉行的「萬糉同心為公益—全城裹糉日」中，滙聚逾千市民共同參與，合力成功包糉超過34,000隻，並為香港公益金籌得逾84萬港元善款。

（特約）