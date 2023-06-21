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【2024巴黎男裝周】男神雲集LV大騷　宋仲基+魏浚笙+林柏宏撑場加持【內附多圖】

休閒消費 16:17 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

宋仲基、黃偉文、魏浚笙和林柏宏出席巴黎LV 2024春夏系列時裝展。

巴黎2024春夏男裝周正在舉行中，當中有一場大騷次中的大騷，就一定是Louis Vuitton莫屬，今年造場時裝展更是萬眾矚目，因為這一個系列正是由歌手搖身一變成為品牌男裝創作總監Pharrell Williams的頭炮，而為了增加聲勢，是次幾乎全夏最當紅的明星都一一鋪天蓋地出席，香港代表有我們熟悉的魏浚笙和黃偉文。

Pharrell Williams由歌手變成時裝品牌的創作總監一點也不意外，畢竟他日本的Nigo早已創立了自己都創立了Billionaire Boys時裝品牌，這一次他為了以他掛名的首個LV男裝系列，可謂出心又出力，除了當上品牌的創作總監外，騷後更負責唱歌表演，而他亦打盡了所有「友情牌」找來不少好友撐場。

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包括正在舉行巡迴演唱會的Beyonce，大著肚的Rihanna、大家熟悉剛做了爸爸的韓星宋仲基、電影《關於我和鬼變成家人的那件事》台灣的林柏宏、藝術家KAWS和村上隆等。感覺就好像去了一個集全球影星於一身的影展或音樂頒獎禮一樣。

至於香港的代表是魏浚笙和巴黎男周的常客創作人黃偉文等。星光熠熠，一點都不比「主菜」的時裝展內的服裝遜色。

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記者：何偉雄

 

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