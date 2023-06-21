【暑假好去處】5千隻橡皮鴨空降昂坪360  4大必影打卡位

大家是否非常不捨維港一對巨型橡皮鴨？現在來到昂坪360可以與小橡皮鴨打卡！由即日至9月3日，昂坪360推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，當中有首次由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」及「泡泡浴主題纜車」，兼有4大必影打卡位，絕對是今個暑假的好去處之一，現在就一齊去捕捉黃鴨的蹤影！

▲ 首次由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」會在空中「暢遊」，幸運的話，坐纜車途中還可以和「飛天橡皮鴨」纜車Selfie！

飛天橡皮鴨與泡泡浴纜車趣味爆燈

橡皮鴨除了早前在維港暢泳和大家打招呼外，亦空降昂坪360，於暑假期間和大家大玩特玩。由即日至9月3日，昂坪360推出《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360活動，最矚目必定是首次由纜車變身而成的「飛天橡皮鴨」，以及可供賓客乘坐與橡皮鴨打卡的「泡泡浴主題纜車」，整架纜車設計成泡泡浴缸造型，內裏還有可愛橡皮鴨，坐上纜車猶如坐上巨型飛天浴缸，趣味十足。幸運的話，坐纜車途中還可以和「飛天橡皮鴨」纜車Selfie！

▲ 「泡泡浴主題纜車」以泡泡浴缸造型設計，內裏還有可愛橡皮鴨，坐上纜車猶如坐上巨型飛天浴缸，趣味十足。提提大家，泡泡浴纜車數量有限，隨機出現。

巨大化浴室與數千黃鴨自拍打卡

▲ 昂坪市集內的圓形廣場，設有一個闊約4米、高約2米的巨大化透明浴缸，內裏放滿數千隻昂坪獨有的橡皮鴨，旁邊還有巨大化牙刷和牙膏，場面非常震撼。

坐完纜車，第一站一定要到昂坪市集內的圓形廣場，設有一個闊約4米、高約2米的巨大化透明浴缸，內裏放滿數千隻昂坪獨有的橡皮鴨，旁邊還有巨大化牙刷和牙膏，大家恍如走進大人國，場面非常震撼。此外，昂坪市集23號舖亦特設夢幻浴室場景，大家可與放滿橡皮鴨的真實尺寸浴缸打卡合照，同橡皮鴨一齊鴛鴦嬉水，玩味十足。

▲ 昂坪市集23號舖亦特設夢幻浴室場景，大家可與放滿橡皮鴨的真實尺寸浴缸打卡合照。

購「360季度通」無限任坐纜車 3張以上再有85折

今個暑假想同橡皮鴨一齊渡過？就要購買昂坪360全新推出的「360季度通」，由即日起至7月31日只需HK$360就可以購買「360季度通」，於購買日至2023年11月30日可無限次乘搭標準車廂纜車，兼送HK$20大澳及昂坪市集小食券及於7月中旬舉行的「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張。凡購買3張或以上「360季度通」更享額外85折優惠！

《橡皮鴨二重暢》遊昂坪360 活動

日期︰即日至2023年9月3日

時間︰10am-6pm

地點︰昂坪市集

360季度通購買連結︰http://bitly.ws/J2f8



（特約）