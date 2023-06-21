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【非法性交】涉與14歲女童非法性交肛交　教師消防員等6人被控還押8月再訊

社會 15:15 2023/06/21

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涉與14歲女童非法性交肛交，教師消防員等6人被控還押8月再訊

14歲女生疑在交友程式認識陌生男子後發生性行為，6名涉案人被控非法性交等罪，當中有教師、消防員及YouTuber等，6人今（21日）被解往西九龍裁判法院提堂。案件押後至8月16日再訊，待警方進一步調查被告的手機資料等。6名被告申請保釋均被拒，還押候訊。

6名被告為譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，YouTuber）。6人各被控1項非法性交罪，案發於2023年5月3日至6月2日，犯案地點分別是福來邨某單位、悅品酒店（荃灣）、葵涌旭逸酒店（荃灣）及香港荃灣絲麗酒店。

曹另被控與21歲兒童非法肛交罪，指他於2023年5月29日，在葵涌旭逸酒店（荃灣）某室與X肛交。

黃另被控襲擊致造成身體傷害罪，指他於2023年6月2日，在荃灣絲麗酒店某室，襲擊X致造成身體傷害。

文另被控管有兒童色情物品罪，指他於2023年6月19日，在荃灣綠楊新邨某室管有兒童色情物品，即2張相片。

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記者：陳曉欣

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