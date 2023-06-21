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【#ME TOO】NONO遭約20名女士指控性侵　受害人「小紅老師」：會有更多人跳出來

娛樂 15:49 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「#ME TOO」風波在台灣不斷連環爆，當中諧星NONO（陳宣裕）被爆性騷擾事件。日前「小紅老師」爆料曾遭到職棒球員的經紀人房間強壓，於是她向NONO求救，沒想到對方趁載她時將手伸內褲，甚至揉胸部。

而NONO最初隨後透過經理人否認，表示「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」

NONO

逾20名女士控訴

受害人「小紅老師」在今日（6月21日）召開記者會，她表示被性侵後這10多年來都要吃安眠藥才能入睡，質疑指NONO對此事沒印象是否他覺得這行為稀鬆平常所以才不記得。

她更指發文後，陸續收到逾20人私訊爆料，闡述遭到性騷甚至侵犯。「小紅老師」在會上表示：「目前陳先生、也就是NONO大哥否認，我po文後收到很多來信，有工作人員、大學傳播系的妹妹，收到超級超級多爆料，其中還有侵入式的，包括拖到市民大道的殘障廁所無套中出。」

同時，她並稱：「我就不相信3個、5個、10個他會忘記，如果還是死不承認，會有更多人跳出來。」

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NONO停止演藝工作

不過她向在場記者們強調，目前不會提告，因還在蒐集證據當中：「因為大家都只是想要撫平傷疤，希望NONO能承認這件事。」並指希望NONO能和黃子佼、炎亞綸一樣誠心向所有受害者們道歉。

結果，在「小紅老師」今日的記者會後，NONO在個人社交上表示停止演藝工作並會「誠心深刻反省」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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