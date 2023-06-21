【騙案猖獗】過去5年逾1.2萬人涉騙案被捕　警方計劃與銀行設平台打擊

▲ 署理保安局局長卓孝業(中)。(資料圖片)

詐騙案近年升幅顯著，保安局表示，過去5年涉及騙案的被捕人數超過1.2萬人，同期以欺詐罪和以欺詐手段取得財產等罪被檢控的人，分別只有1,283人和396人。而警方正計劃與主要銀行成立一個新的聯合平台，就詐騙案件向警方提供即時協助。

立法會議員李慧琼關注近年詐騙案件數字持續大幅增加，現行措施不足以抵擋越趨嚴重的騙徒攻勢。署理保安局局長卓孝業書面答覆指，過去5年整體騙案的被捕人數為12,143人，按欺詐罪和欺詐手段取得財產等罪被檢控的人，分別只有1,283人和396人。

就當局會否與銀行業界商討簡化凍結可疑交易款項的程序，卓孝業指，警方持續提升和深化與銀行業界的合作，正與金管局及銀行業界探討多項新方法打擊詐騙活動，包括就詐騙案件向警方提供即時協助，加強情報分析及交流，提升識別可疑戶口、偵查騙款去向及攔截騙款的能力，以及採取針對性的即時反詐行動，及早辨識及協助受害人，以更有效共同打擊詐騙活動及有關犯罪團夥。其中，警方正計劃與主要銀行成立一個新的聯合平台，就詐騙案件向警方提供即時協助。

警方、金管局、廉政公署及海關於2017年成立財富情報交流平台「反訛騙及洗黑錢情報工作組」。初期有10間零售銀行參加，至今年6月底，將會擴大至28間零售銀行。自情報工作組成立以來，通過情報分享和數據分析，銀行已識別超過21,000個傀儡戶口，並採取即時行動及支持警方調查。在2022年，以情報主導作出的可疑交易報告數目較2021年增加319%，被凍結或充公的犯罪得益增加113%。



通訊辦亦要求電訊商根據實名登記制實施以來的運作經驗繼續優化其登記平台，並會就已登記的電話儲值卡用戶資料進行定期抽樣檢查。警方會繼續密切留意有關情況，與通訊辦及電訊商緊密聯繫，並採取適當跟進及執法行動。



為加強與國際刑警及其他國家執法機構的情報交流以打擊各類跨境罪案，包括詐騙案及科技罪案，警務處借調一名警司至法國里昂國際刑警組織秘書處，及借調另一名警司及一名總督察至新加坡的「國際刑警組織全球創新中心」。警方「反詐騙協調中心」亦與內地及多個海外地區的執法機構，建立合作渠道攔截騙款，又聯同國際刑警的「金融犯罪小組」攜手設立「國際止付機制」，讓國際刑警大部分成員國相互提出止付要求，令各地警隊能更有效打擊跨境詐騙案件。



警方正計劃於今年再次舉辦「防騙月」，並正製作網上騙案的模擬情景遊戲，以及於年底舉辦防騙歡樂跑暨嘉年華等，務求進一步提高大眾的防騙意識。

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