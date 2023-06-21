【寄情工作】布偉傑透露最新近況香港內地兩邊走　自爆去年榮升做公公

▲ 真係好忙呀！

久未露面的布偉傑日前出席活動，他接受TVB娛樂新聞台訪問，透露工作忙過不停，要中港兩邊走，忙於做抖音﹑司儀的工作，又要兼顧香港的教育生意。

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已榮升做公公

他說：「好彩我做緊我鍾意做嘅嘢，我工作就係我娛樂。」

51歲的布偉傑更自爆去年榮升做公公：「好多人估唔到我係爸爸，其實我個仔29歲，個女亦都25歲，上年我仲已經做公公，有個孖仔孫 ，真係好開心。」

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突然宣布離婚

布偉傑在今年二月突然在抖音突然宣布離婚，與化妝師太太Celia結束5年情，正式結束第二段婚姻。

當時他在片中未清楚離婚原因，但布偉傑透露因疫情的關係，令自己的經濟狀況不穩，並猜測因這個壓力，導致生活模式變了，令前妻提出分手做回朋友。

布偉傑又指最初聽見這個消息後接受不了，更喊足一晚：「我知道有問題但係我好想解決問題，佢講嗰晚，我喊咗成晚。」

如今離婚過了4個多月，見他心情平復不少，並寄情工作，努力賺錢，對他也是一件好事。

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