【全民造星V】韋羅莎撐所有參賽者值得被看見　Rosa容易流露情感：Why not？

▲ 韋羅莎是《全民造星V》導師之一，她稱「呢一個Journey，我係會記一世」。

《全民造星V》戰場愈演愈烈，對於參賽者、導師而言也是，藍組「Fung莎星辰」導師之一的韋羅莎（Rosa）接受TOPick專訪時，未有如節目期間「喊包」上身，但同樣流露真情，這也是她令人喜愛的其中一個原因。

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Rosa談《造星V》：會記一世

她很開心自己答應擔任《造星V》的導師，更坦言起初接獲邀請時也有所掙扎，皆因不確定自己是否能駕馭：「我都學到好多嘢，由唔識佢哋，由臭屁孩到依家開始獨當一面，呢一個Journey，我係會記一世！」

眾所周知，Rosa是舞台劇「劇后」，由2007年開始演出，舞台、教學經驗豐富，不過當真人騷導師卻是第一次，她不諱言自己也是從中學習：「理解時下年青人的想法，challenge自己如何看何謂『星』、performance應有的態度，我也一直在反思，『我點解咁鍾意呢一行、想行呢一條路呢？』。」

▲ 《全民造星V》的Fung莎星辰（IG圖片）

真情流露的人

《全民造星V》的「眼淚擔當」應該非Rosa莫屬，她曾因不捨參賽者被淘汰而哭成淚人。

Rosa稱自己從小至大也是真情流露的人，「開心、不開心，也不會『收埋收埋』，再加上我是很典型的雙魚座，很易感情用事、情感豐富，眼淚很容易就會落下。我不會選擇『hold住』眼淚，情感流露，why not？」

她覺得在表演中需感受到表演者的情感，參賽者有時「不想」或「不懂」把情感流露出來，「會覺得流淚是軟弱、讓人看到自己的真性情是不太著數，我就很想調教一下他們，何解情緒會與負面劃上等號？」

▲ Rosa擁著被淘汰的Łubia。（IG圖片）

她續說：「這方面是我所擅長的，我在教班、演出時也在運用，我很在意他們的表演能否牽動觀眾的感受、令觀眾感受你的情緒，這才會令人記下來、認為這項表演是與眾不同。我經常問他們，『你因咩事要唱呢一首歌去表達，而唔係講嘢，一定係去到澎湃嘅位置』。」

參賽者可能想為了衝破自己，又可能想發掘自己的可能性，Rosa選擇對學員有話直說：「這一些說話是不動聽，我就會向他們說，然後讓他們決定改變與否。我不會擔心傷害他們的自尊，既然你想達至Top，就需要知道一些事情。」

「每一位都很值得被人看見」

演藝路十分漫長，《造星V》只是其中一站，一直伴隨參賽者成長的Rosa強調：「每一位參賽者都很值得被人看見，他們的talent、心地是很好。」

Rosa鼓勵被淘汰的囝囝，「不要灰心，你可以繼續做你正在做的事，然後發布出來，我很相信節目出來後，別人也一定會看見你，即使你不是奪得首三名。你也一定有屬於你的舞台出現！我也很期待大家給予他們展現的機會。」

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與丈夫並肩作戰

「Fung莎星辰」有Rosa、馮允謙（Jay Fung）擔任導師，Rosa的丈夫張銘耀（German）也有份坐陣，兩夫妻在家庭、《造星》之旅「拍住上」。

自知「走唔甩」的German，與Rosa互補不足，檢視囝囝們的演出，她憶述：「他覺得某一個表演項目是很正，但我就認為可能會引起一些問題，因為當中有不夠清晰的部份。German會覺得不用那麼『白』、已經很完整，我就假設評判會表示不明白，於是他就會作出修改。」

談及與German相戀超過20年的保鮮法，Rosa稱：「我們在一起已很久，要懂得給予對方空間。『隻眼開隻眼閉』也很湊效，每每在當下指出對方的錯處，是會令雙方感難受，可以選擇一段時間後『講笑』時提起。」

▲ （左起）German、Rosa、 梁釗峰、T-ma、馮允謙（IG圖片）

Rosa深受爸爸影響

Rosa與舞台劇密不可分，這顆「種子」早在小時候已埋下、一直慢慢地發芽。

她認為自己從小已深受爸爸影響：「西班牙藉的爸爸是很outgoing、家中一直播放著輕快音樂，我是會聞歌起舞、較易表露情緒。爸爸會扶著年幼的我，讓我可在梳化上跳舞，又或者在家中角色扮演。」

一代傳一代，Rosa也經常與女兒一同跳舞，她分享樂事：「我會向囡囡說：『你聽唔聽到呢個係guitar......』，一段日子後，她在聽音樂時指自己聽到guitar，我就感到很開心。」

▲ 童年時的Rosa（Facebook圖片）

不強逼女兒入行

Rosa強調不會要求女兒一定需要入行，只希望女兒開心健康地成長、做自己想做的事，她笑說：「不用（入行），是不容易的。」

如果在年青時遇上《全民造星》，Rosa又會否考慮參加呢？

Rosa爽快地說：「我也想參加，因為很羨慕參賽者們獲得導師的指導、鞭策，紅組、藍組又全都成為了好兄弟，這一些經驗是很寶貴的。」

▲ 一家三口（IG圖片）

沒想過放下工作

《造星V》導師之旅過後，Rosa將在8月參與舞台劇演出，並已開始綵排，再加上劇集拍攝，工作多籮籮的她，投放在家庭的時間變相愈來愈少。

成為媽媽後，不可與以往般把時間表完全填滿，Rosa坦言自己仍在拿捏當中，不過從未有想過「長休」，她說：「未有能力可以不用工作，我又很熱愛這一個行業，希望可以平衡家庭、工作，並會仔細衡量工作是否值得去做。」

做導師、做媽媽也好，也的確需一直學習、檢視自己！

髮型: Oscar Ngan

記者：陳淑霖

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