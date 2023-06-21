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【新冠疫苗】醫克生物與港大合作試驗加強劑　共60名成年人參與研究

社會 15:55 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

醫克生物與港大合作試驗加強劑，共60名成年人參與研究

醫克生物科技集團今（21日）宣布與香港大學合作，並在港怡醫院進行ICCOV埃斯克福核酸疫苗加強劑的臨床IIa期試驗，用以評估 ICCOV埃斯克福作為加強劑疫苗在總共60名18至75歲健康成年人志願者的免疫原性和安全性。

通過香港科技園公司轉化研發所的臨床轉化促成計劃，醫克生物獲得 710萬港元資助用於此臨床試驗。

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臨床試驗首席研究員、港大醫學院助理院長孔繁毅教授表示，接種加強劑疫苗能提供針對傳染病的保護，在個人和公共層面至關重要，希望這項臨床試驗能夠為未來的疫苗接種策略提供科學依據。

港怡醫院執行總裁曾慶亷表示，很高興能夠參與這項臨床試驗，並為針對新冠病毒疫症的防控作出貢獻，希望這項臨床試驗可為未來的疫苗研究提供有用的臨床數據，以加強對大眾健康的保護。

香港大學愛滋病研究所所長兼醫克生物首席科學顧問陳志偉表示，ICCOV埃斯克福核酸疫苗是由港大基於在本地發明的創新疫苗技術而設計和開發的新產品，希望這項臨床試驗能夠增強及推動本地疫苗研究。

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記者：鄧凱文

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