【打擊毒品】荷蘭進口貨物中藏毒　海關檢市值1,400萬氯胺酮拘3非華裔男

▲ 荷蘭進口貨物中藏毒，海關檢市值1,400萬氯胺酮拘3非華裔男（黃傑偉攝）

海關毒品調查科於6月19日，在元朗大棠偵破一宗販運危險藥物案件。行動中檢獲32公斤懷疑氯胺酮，拘捕3名男子，年齡介乎30至52歲。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢指，海關港口及海域科人員，於上星期五（16日）透過風險評估及資料分析，抽查一批共11票由荷蘭進口報稱傢俬貨物，由於收貨人為新成立公司，及寄貨人過往沒有寄貨記錄，關員決定扣起貨物進行深入檢查，其後在5張共重250公斤報稱木枱貨物，於X光顯影下發現異像，最終在其中3張木枱掏空位置內共檢獲32公斤懷疑氯胺酮，市值1,400萬元。

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案件隨即交海關毒品調查科跟進，關員隨即展開監控派遞，並於6月19日下午3時接獲收貨人電話，要求將貨品送往元朗大棠一露天停車場。關員守候至晚上約9時，發現3名非華裔男子行近貨物，企圖將貨物運走時將3人拘捕，首名被捕人30歲，報稱無業，收取500元報酬負責提貨疑轉運往屯門一工廈，第2名被捕人52歲，為上址停車場保安，收取4,000元報酬容許貨物存於停車場內，2名被捕人將被落案起訴相關罪名。第3名被捕人40歲，報稱物流司機，按公司指示接單運送貨品，現保釋候查。

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海關指，不法分子以每張重50公斤重木枱內藏約10公斤懷疑氯胺酮，整批貨物共重250公斤，內藏只有32公斤毒品，並採取迂迴路線及存放於偏遠地方停車場，以增加執法人員調查難度。檢獲毒品相信供應新界西北區娛樂場所。

海關強調，會繼續源頭打擊，阻止毒品流入本地市場。並重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。

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記者：黃傑偉