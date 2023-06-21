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AGA落實8月開紅館開個唱　江海迦答應樂迷：將最好的演出送給大家

娛樂 16:44 2023/06/21

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熱門 炎亞綸 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

守候3年，AGA江海迦終於圓夢，落實8月底於紅磡香港體育館舉行《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》。

AGA在過去3年因疫情關係導致演唱會延期，今次演唱會命名為《ONEDERFUL Live》，其實是將ONE與WONDERFUL融合，當中的寓意是：《一》（ONE)是她第一首廣為人知的作品，為她開啟了精彩的音樂生涯；《Wonderful U》是她第一首廣為人知的英文作品，為她收穫了更多樂迷，音樂道路上開拓出新方向。

活出精彩人生

《ONEDERFUL Live》不單是將AGA兩首大熱作品融合，這次演唱會亦是這幾年AGA人生觀的點滴，她希望帶出「ONE Life Wonderful Life」的訊息，人一生只有一次機會，當然要活出精彩人生。

一來希望為大家送上精彩的演出，其次AGA沉澱過後認為今次的歌單、製作都是最完整的一次，並希望將最好狀態的自己呈現給樂迷。

海報設計方面，AGA一身充滿未來科技感覺的造型登場，相信大家都能感受AGA的蛻變。AGA今次能圓夢登上紅館，是歷來首位全部作品都由自己作曲，踏上紅館舞台的唱作人，AGA與團隊都感到十分振奮。

AGA終於能踏上紅館舞台，她心情興奮，表示：「等咗3年終於夢想成真，今次覺得非常開心！好多謝每一位同我講過加油，或者問我幾時開演唱會嘅朋友，今次會盡自己最大努力，用最好嘅狀態去迎接呢個show，將最好狀態嘅自己同演出送畀大家！」

INFO

《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》
日期：2023年8月26及27日
地點：紅磡香港體育館Hong Kong Coliseum
票價：HK$880 / $580 /$380

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